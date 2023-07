Ces forfaits flexibles vous offrent un accès pas cher au réseau d’un grand opérateur !

Oxygène, un forfait ajustable qui offre entre 20 et 60 Go

La particularité des forfaits flexibles, ou comme on les appelle parfois ajustables, est qu'ils offrent non pas une enveloppe web totale pour le mois, mais une enveloppe web segmentée qui va modifier le tarif que vous payez à la fin du mois en fonction de là où vous êtes arrivés. Par exemple, le forfait pas cher Oxygène de l'opérateur Prixtel vous permet d'utiliser dans le mois entre 20 et 60 Go, avec un palier à 40 Go. Cela veut dire qu'entre 0 et 20 Go utilisés dans le mois vous ne payez que 5,99 € ; entre 20 et 40 Go, ce sera 7,99 € que vous devrez dépenser ; puis entre 40 et 60 Go paieront un maximum de 9,99 €. En plus de cela, Oxygène vous donne accès à 15 Go lorsque vous êtes en Union européenne ou dans les départements d'outre-mer, de plus des appels, SMS et MMS illimités vers la métropole, même depuis l'UE et les DOM, sont disponibles.

Le Grand, jusqu'à 120 Go dès 9,99 €

Prixtel propose trois forfaits ajustables différents, nous avons vu Oxygène, maintenant c'est au tour du Grand. Le Grand est également un forfait flexible sans engagement qui propose dès 9,99 € d'utiliser jusqu'à 60 Go, limite qui peut-être dépassée jusqu'à 120 Go avec un palier entre 60 et 90 Go. Les trois tarifs selon le palier où vous vous êtes arrêtés à la fin du mois sont les suivants : 9,99 € ; 12,99 € ; 15, 99 €. Comme son petit frère, celui-ci est un forfait mobile qui propose des appels, SMS et MMS illimités vers la France depuis l'Union européenne et les DOM, mais en plus l'enveloppe web qu'il propose dans ces deux zones et de 15 Go. Les forfaits de Prixtel sont également éco-responsables, cela veut dire qu'une partie de l'argent que vous payez chaque mois est reversée pour des actions écologiques. Par exemple, il y a peu a pris fin l'opération « Bonne Mer » à Marseille, ou 27 plongeurs pendant 3 jours, on ramassés 671 L de déchets, dont 107 kg en mer et 57 à terre.

Le Géant, une offre au grand cœur pour un max de data !

La troisième et dernière offre de Prixtel se nomme le Géant. Il s'agit de l'offre la plus complète de l'opérateur avec une enveloppe web qui vous permet d'utiliser entre 150 et 210 Go selon votre convenance sur le réseau de SFR, et en plus il s'agit d'un forfait 5G ! Les paliers sont les suivants : de 0 à 150 Go, vous payez 15,99 €, de 150 Go à 180 Go vous payez 18,99 €, et 280 Go à 210 Go vous payez 21,99 €. Ce forfait est véritablement le plus riche de pritel car il offre en plus 25 Go lorsque vous êtes en Union européenne et dans les départements d'outre-mer mais aussi des appels SMS et MMS illimités en France et depuis l'Union européenne et département d'outre-mer mais en plus vous avez des appels illimités vers les USA, le Canada, et les fixe de l'Union européenne et des DOM.