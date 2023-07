Offre à ne surtout pas manquer : le forfait mobile Le First de 111 à 130Go dès 9.99€ sur le réseau Orange ou SFR

Le forfait sans engagement Le First est l'offre à ne surtout pas manquer, si vous recherchez un abonnement avec le plein de data à petit prix. Cette offre flexible inclut en effet entre 111 et 130Go de données mobiles en promo pour seulement 9.99€ par mois. Et ce n'est pas tout, vous pourrez choisir selon votre préférence entre le réseau Orange ou SFR. On vous dit tout sur ce bon plan dans les lignes qui suivent !

Le forfait sans engagement Le First : le bon plan de l'été à ne pas manquer pour surfer en toute tranquillité !

Vous voulez changer de forfait mobile pour profiter de votre Smartphone tout l'été ? Ne manquez pas l'offre Le First de YouPrice en promo à 9.99€ par mois les deux premiers mois. Cet abonnement mobile sans engagement connecté sur les antennes Orange ou SFR vous permettra de naviguer sur internet et utiliser toutes vos applis préférées où que vous soyez cet été en France et sans vous ruiner. Vous disposerez en effet d'un volume Web compris entre 111 et 130Go en métropole à partir de seulement 9.99€ par mois. Pour rentrer dans les détails, cette offre mobile est flexible chaque mois à votre consommation internet selon ces trois niveaux :

jusqu'à 111Go à 9.99€ pendant 2 mois puis 12.99€ ( réseau Orange) ou 11.99€ (réseau SFR)

de 111 à 120Go à 16.99€ pendant 2 mois puis 19.99€ ( réseau Orange) ou 18.99€ (réseau SFR)

de 120 à 130Go à 18.99€ pendant 2 mois puis 21.99€ ( réseau Orange) ou 20.99€ (réseau SFR)

Les 130Go sont utilisables jusqu'en 4G/4G+ dans l'hexagone. Au-+delà, le débit est réduit et le hors forfait est au prix de 0.0035€/Mo. Si vous voulez passer à la vitesse supérieure, sachez que YouPrice propose la 5G en option à 5€ par mois avec cet abonnement Le First.

De l'illimité pour vos communications en France !

Avec le forfait Le First vous pourrez également rester en contact avec vos proches en France métropolitaine. Vous pourrez en effet appeler et échanger des SMS et MMS sans compter vers la France métropolitaine. Le transfert d'appels vers la messagerie est inclus en métropole. Notons toutefois que YouPrice facture du hors forfait au-delà de 200 correspondants différents par mois, facturation (0,33€ TTC/mn ou 0,03€ TTC/SMS) et au-delà de 4h par appel ( 0,33€ TTC/mn).

Un forfait mobile qui vous accompagne en Europe et DOM !

En choisissant le forfait Le Frist de YouPrice, vous pourrez également profiter de votre Smartphone lors de vos séjours en Europe et DOM. Vous aurez en effet accès aux appels, SMS et MMS à volonté depuis ces zones ainsi que 16Go par mois pour vos usages Web. Ce volume Web vous sera décompté de votre enveloppe globale à savoir 130Go.

Pour résumer, ce forfait pas cher inclut jusqu'à 130Go en France, 16Go en Europe et DOM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. Vous pourrez choisir entre le réseau Orange ou SFR lors de votre souscription. Autre avantage, cet abonnement est sans engagement de durée, vous restez donc libre de vos mouvements.

