L’un des meilleurs opérateurs du réseau Bouygues Telecom propose des forfaits pas chers à moins de 5 € !

Btbd, sigle de Bouygues Telecom business - distribution, est une filiale de Bouygues Telecom. Celle-ci regroupe plusieurs opérateurs MVNO, qui utilisent les antennes-relais Bouygues Telecom et peuvent bénéficier de l'expérience de cet opérateur historique. Cela nous permet d'obtenir des forfaits sans engagement, pas cher et surtout de qualité. Aujourd'hui, nous vous présentons les très bons forfaits de l'un d'entre eux avec des formules à moins de 5 € et des volumes de données mobiles allant jusqu'à 80 Go !

Un forfait 10 Go à moins de 5 €

Auchan Télécom est un opérateur MVNO qui propose de très bons forfaits pas cher, car il bénéficie de l'expérience de Bouygues Telecom afin de proposer un réseau stable, mais aussi des services de qualité grâce aux technologies et techniques rendus possibles par l'alliance des différents opérateurs de Btbd. Plateforme IT complète ; configuration de leur propre carte SIM et bien sûr des tranches de numéro acquises auprès de l'Arcep, sont autant de facteurs qui permettent à Auchan Telecom de nous proposer des tarifs très bas sur leurs formules sans engagement. C'est le cas du forfait avec 10 Go pour la métropole et 6 Go en UE et dans les DOM, qui propose des appels SMS et MMS illimités, le tout pour 4,99 € !

Un forfait 30 Go sans engagement avec Auchan Telecom

Auchan Télécom propose également un forfait très intéressant avec 30 Go pour la métropole. Rappelons que la moyenne de données mobiles dépensées chaque mois en France était de 14,3 Go selon l'Arcep en 2022, il est donc raisonnable de penser que c'est toujours le cas en 2023. L'Arcep est l'autorité administrative indépendante chargée de la régulation des réseaux en France, il s'agit donc d'une source fiable. 30 Go est donc un très bon volume pour la plupart des Français. Le très gros point fort de cette formule est que sont prix est affiché à seulement 6,99 € par mois. L'offre propose 30 Go en métropole mais également 8 Go en 4G inclus depuis l'Union européenne et les DOM, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités.

80 Go pour régaler les datavores avec ce forfait pas cher !

Pour ceux qui veulent faire le plein de data à pas cher, Auchan Telecom propose son forfait avec 80 Go de données mobiles à utiliser en France pour seulement 8,99 €. Il s'agit d'un très bon volume surtout à ce prix pour pouvoir utiliser l'infrastructure et les antennes-relais de Bouygues Telecom. En plus, ce forfait nous offre 13 Go en 4G lorsque nous sommes en voyage au sein de l'Union européenne ou dans les départements d'outre-mer. Bien sûr, les appels, SMS et MMS sont également illimités.