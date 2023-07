Soldes Samsung Galaxy S22 : Grâce à 36% de réduction sur Rakuten, il passe à 440€ au lieu de 700 € !

Le Samsung Galaxy S22 est un téléphone portable haut de gamme de la marque Samsung sorti en 2022. Bien que le modèle S23 soit sorti il y a peu, le Galaxy S22 reste totalement d'actualité ! Ce smartphone détient une fiche technique impressionnante qui fait probablement de lui l'un des meilleurs smartphones actuels. Son écran à la pointe de la technologie et les nombreux atouts technologiques haut de gamme qu'il renferme font de lui un appareil paré pour tous les usages ! Sorti au prix de 859 €, il est actuellement à environ 700 € sur la plupart des sites qui le proposent... Sauf sur Rakuten, où pour les soldes, vous pouvez trouver le S22 à son meilleur prix : 440 € ! Ne ratez pas l'occasion de saisir ce superbe téléphone.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S22

Écran : Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces avec résolution 2340 x 1080 pixels

Processeur : Processeur Samsung Exynos 2200 ou Snapdragon 8 Gen1

Mémoire : 8 Go de RAM

Stockage : 128 Go, 256 Go

Appareil photo : Configuration de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un capteur téléobjectif de 10 MP. Caméra frontale de 10 MP pour des selfies de qualité.

Batterie : Batterie de 3700 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W et de la charge sans fil 15W

Pourquoi acheter Samsung Galaxy S22 plutôt que le tout dernier S23 ? Plusieurs raisons peuvent amplement le justifier. Déjà, ils possèdent un écran très semblable avec définition, taille et taux de rafraîchissement identique. Côté processeur, celui du S23 est légèrement plus puissant, mais de nombreux téléphones haut de gamme n'arrivent pas encore à la cheville du S22 aujourd'hui ! Et surtout, la véritable différence réside dans l'écart de prix des deux machines, le Samsung Galaxy S23 coûte environ 800 € sur le site de son constructeur, presque 350 € plus cher que le S22 pour des caractéristiques très proches.

Soldes Samsung Galaxy S22 : Amazon casse son prix, mais il va falloir être réactif !

Actuellement, le Samsung Galaxy S22 est à seulement 440 € chez Rakuten, une occasion à ne pas rater pour tous les technophiles qui veulent acquérir un smartphone haut de gamme. Si ce téléphone vous intéresse, alors n'hésitez plus, car c'est une très bonne affaire !