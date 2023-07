L'incroyable Série Limitée SFR Box + PlayStation 5 est de retour avec, en prime, un forfait 5G 200 Go à prix canon : ne passez pas à côté !

C'est LA bonne nouvelle de l'été : SFR renouvelle son opération Box Fibre + PS5 à tarif (très) préférentiel. Voici donc une session de rattrapage qui va donner le sourire à celles et ceux qui étaient passés à côté il y a quelques mois… Mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde : l'offre est valable jusqu'à épuisement des stocks ! Pour savoir comment profiter de ce super bon plan et, cerise sur le gâteau, bénéficier aussi d'un forfait mobile 5G maxi-data à prix imbattable, suivez le guide !

Combinez la puissance de la fibre et le meilleur du gaming pour une expérience de jeu exceptionnelle !

Les férus de jeux vidéos le savent : la PlayStation 5 de Sony est un véritable petit bijou offrant à la fois un gameplay ultra fluide, une immersion et des graphismes 4K à couper le souffle, des temps de chargement quasi instantanés… et, bien évidemment, un exceptionnel catalogue de jeux pour un plaisir sans limite !

À travers cette série spéciale, SFR vous propose de souscrire une box SFR Fibre Premium (la crème des box fibre) et de bénéficier ainsi de la PS5 en version 100 % digitale (sans lecteur de disque) à un prix défiant toute concurrence : 119 € à la souscription + 8 € par mois pendant 24 mois, soit seulement 311 € au total (notez que vous pouvez également choisir de régler cette somme comptant). Difficile de trouver mieux ailleurs !

Pour en profiter, c'est très simple : il suffit de souscrire votre abonnement fibre (avec engagement 24 mois) sur le site de SFR. Une fois votre ligne activée, le transporteur prendra contact avec vous pour convenir d'un rendez-vous pour la livraison de votre PlayStation 5. Vous serez fin prêt(e) pour des expériences de jeu inoubliables !

Quels services inclus avec l'offre Box SFR + PS5 Édition Digitale ?

En craquant pour l'offre SFR Fibre Premium affichée à 45,99 €/mois la première année (puis 56,99 €/mois), accédez au meilleur de la fibre : une connexion jusqu'à 50 fois plus rapide que l'ADSL (jusqu'à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi), le Smart WiFi 6 avec répéteur WiFi si besoin et l'Internet 100 % garanti grâce à la box de poche 4G incluse.

Vivez une expérience TV complète avec le décodeur SFR Box 8 TV offrant une qualité d'image d'exception (4H HDR et Dolby Vision). Profitez du bouquet SFR TV Power incluant 200 chaînes et services TV ainsi que du replay et de la VOD. Regardez vos programmes préférés quand vous le souhaitez grâce au contrôle du direct et au disque dur numérique (jusqu'à 8 heures d'enregistrement). En option, profitez de Netflix (formule standard avec publicité), Disney+ et Prime Vidéo inclus pendant 9 mois. Enfin, téléphonez sans compter vers les fixes de 100 destinations et vers les mobiles d'Europe et d'Outre-mer !

À noter : l'offre Box + PS5 est également disponible avec les box SFR Fibre Starter et SFR Fibre Power :

avec la SFR Fibre Starter à 30,99 €/mois pendant 1 an (puis 44,99 €/mois), la PS5 est à vous pour seulement 361 € (169 € + 8 €/mois pendant 24 mois) ;

avec la SFR Fibre Power à 39,99 €/mois pendant 1 an (puis 49,99 €/mois), la PS5 est affichée au prix promo de 341 € (149 € + 8 €/mois pendant 24 mois).

Grâce à votre nouvelle box fibre, bénéficiez d'un tarif ultra-préférentiel sur votre forfait 5G 200 Go !

Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez qu'en souscrivant une box SFR + PS5, vous bénéficiez automatiquement d'une remise mensuelle exceptionnelle de 20 € sur le forfait mobile 5G 200 Go de SFR : soit un prix irrésistible de 14,99 €/mois au lieu de 34,99 €/mois !

Avec la qualité du réseau 5G de SFR et une enveloppe data aussi confortable, vous pourrez ainsi profiter pleinement de votre smartphone et, pourquoi pas, prolonger les heures de jeux depuis votre petit écran !

Côté téléphonie, ce forfait mobile sans engagement inclut les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations et les mobiles en France, en Europe, dans les DOM, aux États-Unis, au Canada et en Chine. Et ce n'est pas tout : en voyage en Europe et en Outre-mer, bénéficiez aussi des appels illimités vers les fixes et mobiles ainsi que de 100 Go de data !

Autant de services pour moins de 15 € par mois, ce forfait signé SFR est assurément l'une des offres mobiles les moins chères du marché !