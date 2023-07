Google Pixel 7a : à peine sorti, vous pouvez déjà le trouver en promo sur Rakuten avec des coupons de réduction. Mais, attention, l'offre ne dure qu'un jour !

Le Google Pixel 7a sorti il y a deux mois, en mai dernier, est un excellent appareil de milieu de gamme des smartphones de Google. Proposé habituellement à 509 €, son prix de lancement vient de chuter grâce à Rakuten qui nous propose ce superbe appareil pour 439 €... ainsi que 30 € de réduction dès 299 € d'achat en utilisant le code : « RAKUTEN30 ». Cela fait donc que ce smartphone ne coûte au total que 409 € ! Le Pixel 7a embarque une technologie puissante doué d'une très bonne autonomie grâce à une batterie 4385mAh. Son écran est également OLED Full HD+ et permet d'afficher des couleurs impressionnantes avec une image de grande précision. Mais, c'est encore plus la qualité de ses photos, comme seule la gamme en as le secret, qui fait du Google Pixel 7a un must !

Fiche technique Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

: Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels

: Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels Caméra frontale : 13 mégapixels

: 13 mégapixels Batterie : 4385mAh avec charge rapide

Le Google Pixel 7a est probablement l'un des meilleurs smartphones en termes de ratio, entre qualité et prix, dans sa catégorie. Comme vous pouvez le voir, sa fiche technique dépasse largement les attentes d'un smartphone milieu de gamme et flirt facilement avec les modèles haut de gamme. Puissance, écran et photos spectaculaires, font que cet appareil mobile n'a rien à envier à des téléphones mobiles plus chers !

Le Google Pixel 7a est déjà en réduction sur Rakuten !

Le Google Pixel 7a est donc actuellement à 409 € au lieu des 509 € qu'il affichait lors de sa sortie toute récente si vous utilisez le code : « RAKUTEN30 ». Une belle réduction qui est disponible pour l’ensemble des coloris proposés pour ce smartphone : noir, bleu ou blanc. Profitez des services de qualité qu'offre Rakuten avec une livraison gratuite et rapide ! Ce smartphone se vend vraiment très bien selon ses statistiques de ventes, alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas !