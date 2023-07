Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : A son prix le plus bas seulement aujourd'hui ! Il est à seulement 313€ contre 499€ à sa sortie grâce à ce code promo !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est actuellement à son prix le plus bas et c'est exceptionnel ! Cette offre incroyable qui ne dure seulement jusqu'à ce soir vous permet de réaliser une énorme économie sur ce smartphone doté d'un excellent rapport qualité-prix !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est actuellement à 313€ mais c'est seulement pour aujourd'hui ! Cet excellent rapport qualité-prix bénéficie d'une énorme réduction de presque 200€ alors qu'il est sorti en Mars 2023 ! Il s'agit de la meilleure version de la série des Xiaomi Redmi Note 12 et il vient rehausser le niveau des smartphones milieu de gamme grâce à son excellente fiche technique. En effet, ce smartphone Xiaomi possède d'excellents arguments surtout pour son prix actuel. Son écran AMOLED est d'une excellente qualité et est digne de certains smartphones haut de gamme. Son processeur offre de très bonnes performances mais sont principal argument reste ses capteurs photo. 200 mégapixels dans un smartphone à 313€, c'est clairement une opportunité ! Sorti à 499€ il y a quelques mois, il est déjà à 313€ grâce au code promo "RAKUTEN30" qui vient s'ajouter à la promotion déjà en cours.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 ou 12Go de mémoire vive extensibles

: 8 ou 12Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est un très bon rapport qualité-prix. Ce Xiaomi propose une belle expérience globale avec de très bons composants dans un smartphone au design élégant qui ne reflète pas son prix. Il s'agit d'un des meilleurs smartphones disponible pour un prix inférieur à 350€. Au niveau de la photo, de l'écran, de la fluidité et de l'autonomie ce smartphone excelle dans chaque domaine. Cerise sur le gâteau, il se recharge entièrement en 19 minutes grâce à l'Hypercharge 120W !

Soldes Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : Rakuten casse son prix et vous fait bénéficier d'un code promo seulement aujourd'hui !

Jusqu'à ce soir seulement, profitez du Redmi Note 12 Pro Plus pour seulement 313€ grâce au code promo "RAKUTEN30" vous offrant 30€ de remise immédiate en plus de la promotion actuelle ! Mais ce n'est pas tout, grâce au Club R, bénéficiez de 17€ en bon d'achat après la commande de votre smartphone. Le marchand MIBERIA est un distributeur officiel de la marque noté 4,7/5 sur plus de 1000 ventes et propose la livraison gratuite et rapide. Recevez votre smartphone dès Lundi ou Mardi ! Alors n'attendez plus pour vous offrir cet excellent smartphone pour un prix bien inférieur que tout ceux l'ayant obtenu auparavant ! Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus à 313€ contre 499€, c'est seulement aujourd'hui !