Super nouvelle : les forfaits mobile 100 Go font leur retour avec des tarifs à moins de 10 € !

Prixtel, un forfait 100 Go écoresponsable

Le grand de Prixtel est un forfait mobile pas cher qui propose 100 Go par mois, ou plus, en 4G et 4G+ avec des appels, SMS et MMS illimités en France dans les départements d’Outre-mer et l'Union européenne. Avec lui, vous accédez aussi à la possibilité d’avoir un transfert d'appel vers la messagerie. Et ce n'est pas tout, le grand est un forfait flexible, ses tarifs se modifient en fonction de votre utilisation des data Internet : jusqu'à 100 Go, vous payez 9,99 € ; entre 100 et 130 Go, 12,99 € et de 130 à 160 Go : 15,99 €. Prixtel s’engage dans la lutte pour le climat, puisque ses forfaits, dont le géant, sont écoresponsables et neutres en CO2 grâce au financement de plusieurs actions !

Syma 100 Go avec ce forfait sans engagement !

Syma de son côté vous fait profiter du réseau SFR, grâce à leur forfait 100 Go, le Neuf. Celui-ci est proposé avec des options pour l’international, que ce soit des appels illimités vers 100 pays, ainsi que 10 Go de disponible en UE et dans les DOM. Allié à 100 Go, et ses appels, SMS et MMS illimités vers la métropole, il vous permet en plus de souscrire à l’option 5G ! De quoi profiter d’un forfait sans engagement vraiment très puissant dès 9,99 €.

Cdiscount Mobile, 100 Go sans engagement pour un vrai bon plan

Cdiscount mobile à lui aussi une offre très alléchante, 100 Go pour 9,99 € avec la carte SIM à 1 € au lieu de 10 €. Cette offre vraiment pas chère propose donc 100 Go d'Internet en France et en 4G, ainsi que 13 Go en Europe et dans les DOM. Vous aurez également des appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine.

NRJ Mobile, un forfait pas cher 100 Go

De son côté, NRJ Mobile propose un forfait avec 100 Go d'enveloppe web pour 9,99 € par mois. L'avantage de ce forfait est qu'il est également proposé avec une carte SIM à seulement 1 € ! Avec lui, vous aurez des appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 10 Go en 4G inclus depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Un forfait vraiment pas cher qui ressemble vraiment à un bon plan !