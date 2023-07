Le Xiaomi Mix Fold 3 : Des rumeurs prometteuses pour le nouveau smartphone pliable de Xiaomi

Un design fin et élégant

Selon les fuites, le Xiaomi Mix Fold 3 se distinguera par un design fin et élégant. La marque chinoise aurait travaillé sur une charnière waterdrop (en goutte d’eau), similaire à celle présente sur le Galaxy Z Fold 5 de Samsung. Cette charnière offrirait une meilleure résistance à l'eau et à la poussière, ce qui renforcerait la durabilité de l'appareil. De plus, le Mix Fold 3 serait conçu avec un verre blanc incurvé, ce qui lui conférerait un look moderne et sophistiqué.

Pour ce qui est de l’affichage, le Mix Fold 3 devrait miser sur une dalle AMOLED pliable de 8,01 pouces rafraîchie à 120 Hz en guise d’écran principal. Pour l’écran externe, une dalle de 6,52 pouces rafraîchie à 90 Hz est annoncée.

Des performances impressionnantes

En ce qui concerne les performances, le Xiaomi Mix Fold 3 ne fait pas les choses à moitié. Selon les rumeurs, il serait équipé du puissant SoC Snapdragon 8 Gen 2 soutenu par 12 Go de RAM et un stockage interne de 512 Go. De quoi garantir une expérience utilisateur fluide et réactive. De plus, il offrirait une vitesse de charge rapide, avec une capacité de 67W en filaire et 50W en sans fil. Ces caractéristiques permettraient de recharger rapidement la batterie du smartphone, offrant ainsi une utilisation prolongée sans interruption.

Un système de caméra de qualité

Xiaomi a toujours été reconnu pour la qualité de ses appareils photo, et le Mix Fold 3 ne fait pas exception à la règle. Selon les fuites, il serait doté d'un quadruple module photo à l'arrière (50+12+8+2 mégapixels), comprenant notamment deux capteurs de téléobjectif. L'un de ces capteurs offrirait un zoom optique 3,2x, tandis que l'autre serait équipé d'une caméra périscope permettant un zoom x5.

Date de sortie et prix

Selon les informations disponibles, le Xiaomi Mix Fold 3 devrait être officiellement présenté au cours du mois d'août 2023. Cependant, il est important de noter que, pour le moment, il est peu probable que ce smartphone pliable soit disponible en dehors de la Chine. En effet, Xiaomi a adopté une approche prudente quant à la commercialisation de ses smartphones pliables, et il est donc peu probable que le Mix Fold 3 arrive sur le marché international dans un premier temps.

En ce qui concerne le prix, aucune information précise n'est disponible pour le moment. Cependant, compte tenu de la réputation de Xiaomi en matière de rapport qualité-prix, on peut s'attendre à ce que le Mix Fold 3 offre un excellent rapport qualité-prix, même s'il s'agit d'un appareil haut de gamme.

Rappelons que les informations contenues dans cet article sont basées sur des rumeurs et des fuites non confirmées. Nous vous recommandons donc de les prendre avec précaution en attendant les annonces officielles de Xiaomi pour obtenir des détails précis sur le Xiaomi Mix Fold 3.