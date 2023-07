Google Pixel 6a : Profitez d'une offre exceptionnelle à moins de 300€ chez ce marchand français pendant les soldes

Le Google Pixel 6a est un smartphone de milieu de gamme sorti par Google en 2022. Pourquoi « a » ? Car il s'agit de la version compacte du Google Pixel 6. Cet appareil n'échappe pas à la règle des derniers smartphones Google et est donc équipé d'une puce Google Tensor qui donne à ce Google Pixel 6a une qualité d'image impeccable, eh oui car c'est bien du côté de ses photos que cet appareil est impressionnant. Et si vous aimez de belles images avec votre écran, le Pixel 6a est très performant, et compatible avec la 5G si votre forfait vous le permet. Côté batterie, il possède aussi une belle autonomie avec ses 4400 milliampère-heure. Le prix de lancement du Pixel 6a était de 459 €... Eh bien, aujourd'hui, il est à seulement 298,99 € chez Cdiscount !

Fiche technique du Google Pixel 6a

Écran : Écran AMOLED de 6,1 pouces avec résolution Full HD+, 90hz

: Écran AMOLED de 6,1 pouces avec résolution Full HD+, 90hz Processeur : Google Tensor

: Google Tensor Mémoire : 6 Go de RAM

: 6 Go de RAM Stockage : 128Go

: 128Go Appareil photo : Double capteur arrière 12,2 MP + 12 MP, capteur frontal 8 MP

: Double capteur arrière 12,2 MP + 12 MP, capteur frontal 8 MP Batterie : Batterie de 4400 mAh charge rapide 18W

Le Google Pixel 6a est un appareil impressionnant, car il arrive à proposer des composants d'une très grande qualité dans un format compact. La puce Google Tensor est très efficace pour effectuer les tâches pour lesquelles elle a été conçue, et elle peut en plus compter 6Go de RAM. Côté photo, il ne faut pas se fier aux nombres de mégapixels, car c'est le plus souvent la façon de traiter l'image qui fait toute la différence d'un smartphone à l'autre : et on peut dire que le Pixel 6a est simplement l'un des meilleurs smartphones de gamme intermédiaire pour les photos.

Google Pixel 6a : Cdiscount le propose à moins de 300 € !

Le Google Pixel 6a sorti à 459€ l'année dernière est à 298,99 € chez Cdiscount franchissant donc la barre symbolique des 300 €. Un prix évidemment très intéressant qui vient en complément d'une livraison gratuite. Pour ceux ayant la carte Cdiscount, vous avez aussi la possibilité de payer en plusieurs fois et de bénéficier d'un cashback. Les services ne s'arrêtent pas là, Cdiscount garanti pour 2 ans votre appareil et offre un antivirus la première année.