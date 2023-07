Samsung Galaxy Unpacked 2023 : à quoi faut-il s'attendre le mercredi 26 juillet et comment suivre l'événement ?

Galaxy Unpacked 2023 : rejoignez le "côté flip" !

Cette fois-ci, il n'y a guère de suspense quant au programme du nouveau Galaxy Unpacked : pour son événement, Samsung invite les internautes à rejoindre le "côté flip" (join the flip side) avec un visuel évocateur de smartphone à clapet.

Plus de place au doute : le constructeur dévoilera ses nouveaux smartphones pliants, les modèles Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5. De nombreuses rumeurs et informations ont déjà été dévoilées à propos de ces petits bijoux : on s'attend notamment à une vraie révolution pour le nouveau Z Flip avec un écran externe aux dimensions largement supérieures à celles du Z Flip 4 (3,4 pouces vs 1,4 pouces). Côté Galaxy Z Fold, le nouveau modèle devrait présenter une charnière désormais bien mieux intégrée et d'excellentes performances, avec une puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm couplée à 12 Go de RAM.

L'événement Unpacked sera riche en annonces, puisqu'il faut également s'attendre à une présentation de sa gamme de montres intelligentes nouvelle génération Galaxy Watch 6 ainsi que de la série Galaxy Tab S9, qui devrait comprendre 3 modèles de tablettes (S9, S9+ et S9 Ultra).

Comment suivre le Galaxy Unpacked en direct ?

Cette fois-ci, la conférence aura lieu à Séoul, mercredi 26 juillet, à 13 heures. Comme habituellement, le géant sud-coréen vous propose de suivre la conférence en ligne pour découvrir en direct toutes les nouveautés et innovations Samsung. Comment ? Tout simplement en vous rendant sur le site samsung.com. Aucun enregistrement n'est nécessaire. Toutefois, celles et ceux qui rejoindront la communauté Samsung pourraient bien avoir une belle surprise, avec la réception d'offres privilèges...

Après le Galaxy Unpacked, il faudra patienter encore un peu : le lancement des produits présentés aura lieu vendredi 11 août 2023.

Suivre le Samsung Galaxy Unpacked