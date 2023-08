Samsung Galaxy A54 : il est à seulement 339 € chez ce marchand, 160 € de moins que lors de sa sortie !

Le Samsung Galaxy A54 est dès à présent disponible chez Cdiscount à l'un de ses prix les plus bas ! Sorti à 499 € en mars, il est à 339 € en ce moment ! Un prix très intéressant pour ce super smartphone.

Le Samsung Galaxy A54 est un smartphone de la très populaire gamme des Galacy A. Avec celui-ci, l'objectif de Samsung est de proposer une technologie avancée à petit prix pour en faire profiter le plus grand nombre. Effectivement, le A54 est polyvalent et puissant ! Sorti à 499 €, en mars, il propose un écran Super AMOLED , une puce Exynos 1380 et 3 capteurs photos puissants. Un très bon smartphone de milieu de gamme. Cdiscount propose le Galaxy A54 à seulement 339€, alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas !

Fiche technique du Samsung Galaxy A54

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

Processeur : Exynos 1380

RAM : 6 Go

Stockage : 128Go, extensible via microSD

Caméra principal : 50 MP

Caméra avant : 32 MP

Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

La gamme des Galaxy A est orientée pour le grand public, accessible pour tous, il est polyvalent, c'est-à-dire qu'il vous servira autant pour prendre des photos, que communiquer, regarder des vidéos, faire vos courses, écouter de la musique, avec toujours un service de qualité ! Très bel écran, d'une puce réactive et de capteurs photos de 50 Mpx, font de lui un appareil solide techniquement. Son autonomie est également longue avec 5000 mAh, il dure plus d'une journée.

Le Samsung Galaxy A54 est en ce moment à 339 € sur Cdiscount ! Un prix raisonnable qui permet à tous de se le procurer ! En plus, avec Cdiscount Mobile, vous avez une garantie de 2 ans, et la livraison est gratuite ! Nous ne savons pas combien de temps va durer cette promo, alors n'hésitez pas !