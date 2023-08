Samsung Galaxy S22 : Il est à 529€ chez Amazon après les soldes, il est encore temps de se faire plaisir !

Le Samsung Galaxy S22 est un smartphone haut de gamme sorti en 2022 par la marque coréenne. Ce smartphone Samsung est une belle réussite de la marque grâce à sa fiche technique impressionnante dans un design impeccable. En effet, le S22 bénéficie d'un excellent écran Dynamic AMOLED, d'une puce puissante, de capteurs photos polyvalents et d'une belle autonomie. L'ancien flagship de Samsung est sorti à 859€ mais il est maintenant possible de l'obtenir pour 529€ chez Amazon dans un état neuf et en version européenne. Profitez vite de cette opportunité pour vous offrir ce très bon smartphone pour un prix réduit !

Fiche technique du Samsung Galaxy S22

Écran : Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces avec résolution 2340 x 1080 pixels

: Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces avec résolution 2340 x 1080 pixels Processeur : Processeur Samsung Exynos 2200 ou Snapdragon 8 Gen1

: Processeur Samsung Exynos 2200 ou Snapdragon 8 Gen1 Mémoire : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Stockage : 128 Go, 256 Go

: 128 Go, 256 Go Appareil photo : Caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un capteur téléobjectif de 10 MP. Caméra frontale de 10 MP pour des selfies de qualité.

: Caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un capteur téléobjectif de 10 MP. Caméra frontale de 10 MP pour des selfies de qualité. Batterie : Batterie de 3700 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W et de la charge sans fil 15W

Le Samsung Galaxy S22 est un smartphone très polyvalent qui conviendra parfaitement à tous, ce qui explique son succès. Son écran AMOLED assez compact est de très bonne qualité, sa puce est puissante et vous permet de gérer des tâches lourdes sans soucis. Au niveau de la photo, le triple capteur arrière est très polyvalent et vous offrira de beaux clichés dans toutes les situations.

Promo Samsung Galaxy S22: Il est à seulement 529€ chez Amazon en ce moment !

Actuellement, le Samsung Galaxy S22 est à seulement 529€ chez Amazon contre 859€ à sa sortie. Un très bon prix qui s'accompagne de la livraison rapide et gratuite. Il s'agit de la version européenne et neuve de ce smartphone, mais attention, il reste peu de stock !