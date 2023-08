iPhone 14 Pro Max : Presque 300€ de réduction sur le meilleur smartphone d'Apple, ça vous dit ? Découvrez cette offre incroyable chez ce marchand !

L'iPhone 14 Pro Max est un smartphone ultra haut de gamme sorti par Apple en 2022. Ce smartphone Apple est tout simplement le plus performant de la marque à l'heure actuelle. L'iPhone 14 Pro Max bénéficie des dernières innovations d'Apple comme la puce A16 Bionic, la Dynamic Island et les meilleurs capteurs photos d'Apple. De plus, l'iPhone 14 Pro Max profite d'un superbe écran Super Retina de 6,7 pouces et de la plus grande autonomie jamais vue chez Apple. Sorti au prix de 1479€, l'iPhone 14 Pro Max bénéficie aujourd'hui d'une excellente réduction puisqu'il passe à 1189€ chez Rakuten ! Presque 300€ de réduction sur le meilleur iPhone du moment, c'est son prix le plus bas donc foncez !

Fiche technique de l'iPhone 14 Pro Max

L'iPhone de toutes les possibilités. Un écran parfait pour jouer ou regarder des séries/vidéos, une puce puissante, des capteurs photos d'une excellente qualité et une autonomie incroyable. Bref, ce smartphone possède tout pour plaire et aujourd'hui, il profite d'une très belle réduction !

Promo iPhone 14 Pro Max : Presque 300€ de réduction sur le meilleur iPhone du moment !

L'iPhone 14 Pro Max ne bénéficie presque jamais de très belle réduction, mais aujourd'hui il est possible de l'obtenir pour 1189€. Il s'agit de la version européenne de ce smartphone, compatible avec les opérateurs français. La livraison est gratuite et rapide, bénéficiez en plus de 59,45€ offerts en bon d'achat grâce au Club R. C'est le moment parfait pour vous faire plaisir en investissant dans cet iPhone 14 Pro Max à prix réduit !