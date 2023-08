Les iPhone 15 seraient officiellement dévoilés mi-septembre

Apple doit prochainement lever le voile sur la nouvelle série de smartphones iPhone 15. Celle-ci comptera dans ses rangs l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. il se murmure que la présentation officielle aura lieu soit le mardi 12 soit le mercredi 13 septembre.

Depuis de nombreuses années, le mois de septembre rime avec le lancement des nouveaux iPhone par Apple. Exception notable, les iPhone 12 avaient été retardés jusqu'en octobre de l’année en raison de la pandémie de COVID-19. Et cette année semble suivre la tradition, avec des indications solides pointant vers un événement de lancement le 13 septembre prochain, selon plusieurs sources relayées par 9to5Mac.

Malgré les spéculations de certains analystes concernant des retards potentiels dans la production, la tenue d'une prochaine Keynote d’Apple dès le 13 septembre prend de l’ampleur. Si l’on se réfère à l’historique des annonces liées aux iPhone, la majorité d’entre elles ont eu lieu les mardis. Cependant, l’année dernière a vu Apple rompre cette tendance en organisant le lancement de l’iPhone 14 le mercredi 7 septembre. Avec le 13 septembre également un mercredi, il est plausible qu’Apple maintienne cette journée de la semaine pour son événement spécial le mois prochain.

Imminence pour la présentation des iPhone 15

Des informations provenant de sources au sein de l’industrie de la téléphonie mobile rapportent que plusieurs opérateurs ont déjà demandé à leurs employés de ne pas prendre de congés le 13 septembre, en prévision de l’annonce d’un smartphone majeur. À cette époque de l’année, il est indéniable que cet événement sera centré sur la nouvelle gamme d’iPhone 15 d’Apple.

La tenue d'une Keynote le 13 septembre pourrait signifier que les précommandes des nouveaux iPhone débuteront dès le vendredi 15 septembre. Les appareils seraient ensuite disponibles en magasin et les premières livraisons se feraient une semaine plus tard, le 22 septembre. Cependant, il est important de noter qu'Apple se réserve le droit de dévier de son calendrier traditionnel de lancement et de repousser l'introduction de certains modèles si nécessaire.

Apple n'a pas été épargné cette année par les défis de production qui accompagnent le développement de ses iPhone de nouvelle génération. Il est donc envisageable que certains modèles puissent être repoussés de quelques jours ou que des problèmes de disponibilité initiale puissent survenir lors du lancement. Néanmoins, il est à noter qu'Apple aurait déjà prévu des ventes moins vigoureuses par rapport à la génération précédente d’iPhone, ce qui pourrait atténuer les préoccupations quant à des problèmes d’approvisionnement en fin d’année.

Il convient de garder à l’esprit que, malgré les défis potentiels, Apple maintient sa réputation en tant que géant de l’innovation technologique, avec un écosystème fidèle de consommateurs impatients de découvrir les dernières avancées. Si le 13 septembre marque bien la date de la Keynote, il reste à voir comment Apple orchestrera cette annonce tant attendue et quels atouts la gamme iPhone 15 apportera.