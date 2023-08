Des rendus plus proches de la réalité du premier smartphone pliant OnePlus Open

Jusqu’à il y a peu, beaucoup pensaient que le premier smartphone pliant de la marque OnePlus s’appellerait One Plus Fold ou OnePlus V Fold. Il semble que le nom de OnePlus Open ait plus de crédibilité. Nous verrons lorsque l’appareil sera officiellement présenté. En attendant, le mois dernier, nous relayions la publication de rendus particulièrement réalistes de ce mobile très attendu. S’agissant d’images générées à partir d’un prototype, il y a eu forcément des modifications et le très bien renseigné @OnLeaks a ainsi pu affiner les visuels. Ces derniers sont basés sur des unités de pré-production donc plus proche du modèle final.

Le OnePlus Open se présente donc avec un format qui n’est pas sans rappeler celui du Oppo Find N2 notamment au niveau de son écran externe qui a une certaine largeur, plus que sur les modèles pliants Galaxy Fold de Samsung par exemple. L’écran externe est ainsi plus grand que les rendus précédents mais aussi par rapport au smartphone pliant d’Oppo. Les coins sont arrondis et les bords sont plus fins. Contrairement au modèle Oppo Find N2, le OnePlus Open ne présenterait pas de bord incurvé, pourtant si ergonomique. Au dos du smartphone, les capteurs photo sont intégrés au sein d’un très large cercle qui occupe presque la totalité de la largeur de l’appareil. Ce cercle serait assez proéminent et il porterait le logo du partenaire photo qu’est Hasselblad. Le flash est installé à l’extérieur de ce cercle. Le capteur à selfie serait installé dans le coin supérieur à droite lorsqu’on ouvre le mobile.

Le Slider Alert serait bien présent et deux écrans assez grands à disposition

Le OnePlus Open serait équipé du bouton poussoir Slider Alert tant apprécié par les utilisateurs de mobiles de la marque. Un lecteur d’empreinte digitale serait installé sur le profil pour déverrouiller l’appareil et ouvrir les applications les plus sensibles installées sur le système. Selon les rumeurs les plus crédibles, le premier smartphone pliant de OnePlus serait doté d’un écran externe de 6,3 pouces et d’une surface d’affichage de 7,8 pouces à l’intérieur, les deux avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum. Il pourrait être doté d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec un maximum de 16 Go de mémoire vive et un minimum de 256 Go d’espace de stockage.

Pour prendre des photos, il embarquerait un capteur principal de 48 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle et un téléobjectif de 64 mégapixels. Il embarquerait une batterie de 4800 mAh divisée en deux unités supportant la charge filaire de 67 watts.

Plusieurs personnes pensent savoir que le OnePlus Open sera officialisé le 29 aout prochain lors d’un événement organisé à New-York. Toutefois, il semblerait que cette date ne soit pas exacte puisque récemment, la marque aurait décidé de changer de fournisseur d’écran impliquant un peu plus de temps pour produire l’appareil.