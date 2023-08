Cet opérateur écoresponsable fait peau neuve avec ses tout nouveaux forfaits ajustables dès 5,99 € et jusqu'à 220 Go de data !

Le Petit, une offre au grand cœur pour un max de data !

Prixtel a ressorti tout dernièrement le Petit. Il s'agit l'offre de départ de l'opérateur MVNO avec une enveloppe web qui vous permet d'utiliser entre 10 à 20Go selon votre convenance sur le réseau de SFR. Les paliers de ce forfait pas cher sont les suivants : de 0 à 10 Go, vous payez 5,99 €, de 10 Go à 15 Go vous payez 7,99 €, et 15 Go à 20 Go vous payez 9,99 €. Ce forfait offre aussi 15 Go lorsque vous êtes en Union européenne et dans les départements d'Outre-Mer, mais aussi des appels SMS et MMS illimités en France et depuis l'UE et les DOM, mais en plus, vous avez des appels illimités vers les USA, le Canada, et les fixe de l'Union européenne et des DOM.

Oxygène, un forfait flexible qui offre entre 30 et 70 Go

Les forfaits ajustables détiennent une enveloppe web avec des paliers qui déterminent le prix à la fin de chaque mois en fonctions du nombre de gigas que vous avez utilisés. Le forfait Oxygène de l'opérateur Prixtel vous permet par exemple d'utiliser entre 30 et 70 Go, avec un palier à 50 Go. Entre 0 et 30 Go vous ne payez que 7,99 € ; entre 30 et 50 Go, ce sera 10,99 € ; puis entre 50 et 70 Go le tarif sera de 9,99 €. Oxygène vous donne également accès à 15 Go lorsque vous êtes en Union européenne ou dans les départements d'outre-mer, de plus des appels, SMS et MMS illimités vers la métropole, même depuis l'UE et les DOM, sont disponibles.

Le Grand offre jusqu'à 160 Go dès 9,99 €

Prixtel a également modifié son forfait le Grand, un forfait flexible qui offre 100 Go dès 9,99 € et qui permet d'utiliser jusqu'à 160 Go. Les trois tarifs de ce forfait ajustable sont les suivants : 9,99 € ; 12,99 € ; 15, 99 €. Avec lui, vous obtenez des appels, SMS et MMS illimités vers la France depuis l'Union européenne et les DOM, et 15 Go dans ces deux zones. Les forfaits de Prixtel sont également écoresponsables, cela veut dire que la marque reverse chaque mois une partie de paiement pour des actions écologiques.