Sosh lance son nouveau forfait 20 Go à moins de 12 € ! Est-ce pour contrer la formule 20 Go de Lebara à 5,99 € sur le réseau Orange ?

Un nouveau forfait 20 Go pour accéder au réseau Orange dès 11,99 € !

Sosh est l’opérateur low-cost bien connu de Orange. Installé depuis longtemps, Sosh est aujourd'hui l'un des grands noms des télécoms, et notamment en ce qui concerne les Box Internet et forfaits mobile. Avec cet opérateur, l'objectif initial de Orange était de proposer des tarifs plus attractifs pour faire profiter à tous de leurs antennes-relais. Objectif tenu, et qui perdure grâce aux formules Sosh toujours plus nombreuses. Voilà d'ailleurs un bel exemple avec l'offre 20 Go sortie il y a quelques jours. Avec ses 20 Go à utiliser en France métropolitaine et 12 Go pour l'Europe et les DOM, Sosh propose une couverture web qui correspond à peu près à la moyenne utilisée chaque mois par les françaises et français qui est de 15 Go environ selon l'Arcep. Cette offre vous donne accès à des appels, SMS et MMS illimités en France et vers la France depuis l’Europe et les DOM. Un service de communication et d'accès Internet pour votre smartphone au prix de 11,99 € chaque mois. Un prix très confortable quand on sait que la moyenne des forfaits en France est d'environ 15 €.

Faites des économies avec les 20 Go de Lebara

Si vous recherchez un forfait encore moins cher pour autant de gigas que celui de Sosh, celui de Lebara est également une option intéressante qui vous permet d'utiliser le réseau Orange. Lebara propose également 20 Go de données mobiles avec son forfait pas cher que vous pouvez utiliser en France métropolitaine. Pour seulement 5,99 € chaque mois, vous pourrez profiter du réseau Orange à petit prix avec cette formule qui vous dispense des appels et SMS illimités, mais pas de MMS cependant. Autres avantages, le forfait se renouvelle automatiquement tous les 30 jours, sans risque de hors forfait, et vous bénéficiez d'une carte SIM gratuite !