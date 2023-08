OnePlus propose un système de charge sans fil et refroidissement liquide magnétique pour les smartphones mais pas que

Un smartphone est finalement un mini-ordinateur dont les composants, comme ces derniers montent en température au fil de leur utilisation. Les processeurs devenant de plus en plus puissants, il est aujourd’hui nécessaire de les refroidir pour en exploiter tout le potentiel et optimiser l’expérience utilisateur. Ainsi, outre les plaques de graphique ou de graphène qui permettent de dissiper passivement la chaleur, certains modèles nécessitent d’autres systèmes plus performants à l’image des ventilateurs que l’on trouve au sein des smartphones Red Magic, par exemple.

Lors du dernier salon MWC 2023 de Barcelone, OnePlus a présenté un prototype de smartphone doté d’une coque arrière spécifique à travers laquelle un liquide permettait de refroidir les composants internes du mobile.

Un système qui refroidit l'appareil et le recharge en même temps

Dans le même esprit, mais cette fois-ci avec une solution externe, OnePlus a annoncé la commercialisation d’un système de refroidissement liquide magnétique permettant également de recharger la batterie d’un appareil nomade électronique.

En effet, le dispositif peut s’adapter non seulement aux smartphones mais également aux tablettes et autres consoles de jeu nomades, par exemple via un accessoire vendu séparément pour les autres appareils que les téléphones mobiles.

Le système OnePlus propose une conception magnétique ce qui permet de le positionner très facilement au dos d’un appareil. Il prend en charge la charge sans fil à 10 watts. Il s’appuie sur une partie qui vient à l’arrière du dispositif à refroidir, particulièrement légère ne pesant que 73 grammes pour 12 mm d’épaisseur et d’une pompe externe. OnePlus annonce un faible bruit lors du fonctionnement, même à pleine puissance.

En outre, la marque indique avoir doté sa solution d’une triple protection contre la formation de condensation. Avec la fixation magnétique, l’utilisateur peut continuer à utiliser l’appareil, par exemple, en mode paysage pour jouer à un jeu vidéo, sans gêne.

Pour le moment, le système de refroidissement liquide avec charge sans fil OnePlus est uniquement disponible en Chine. Il est proposé à un prix équivalent à un peu moins de 80 dollars.