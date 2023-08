Sosh et Lebara : deux forfaits sans engagement sur le réseau Orange pour préparer la rentée avec 100 Go et 130 Go !

Sosh, propose un forfait ilimité avec 130 Go sur le réseau Orange !

Sosh, est l’opérateur low-cost bien connu d’Orange. Celui-ci propose à ses clients des forfaits pas chers qui s'utilisent, bien sûr, sur le réseau Orange, pour profiter d’une connexion très efficace sur tous les plans, que ce soit en termes de rapidité, de stabilité, et de couverture, très peu de zone en France ne sont pas couverte pas ce réseau, vou spouvez donc vous dépla ez sans presque jamais perdre le contact avec la 4G... voire la 5G. Actuellement, Sosh nous propose un forfait avec 130 Go de données mobiles à 15,99 €, un prix intéressant pour une offre avec 130 Go en France, mais aussi 20 Go lorsque vous êtes à l’étranger. Ce forfait vous donnes également accès à des appels, SMS et MMS illimités, et même depuis l’Europe et les DOM.

Un forfait 100 Go pas cher pour naviguer sur le réseau Orange

Lebara a également un forfait très intéressant à nous proposer avec 100 Go ! Lebara est un opérateur MVNO qui exploitent les antennes relais d'Orange, c'est-à-dire le réseau Orange lui-même ! Par conséquent, Lebara est parmi les rares opérateurs à offrir des forfaits fonctionnant sur le réseau Orange. Cette affiliation représente un énorme avantage pour cet opérateur, car le réseau Orange demeure le leader en France depuis de nombreuses années, comme en témoignent les différents rapports de l'Arcep. Lebara propose ainsi une offre de 100 Go de données mobiles utilisables en métropole, accompagnée d'appels et de SMS illimités vers la France. Ce forfait est renouvelé tous les 30 jours et est tarifé à 9,99 € par mois. En guise de bienvenue, Lebara vous gratifie d'1 Go de données supplémentaires le premier mois, et vous offre également une carte SIM gratuite !