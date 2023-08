Samsung Galaxy S23 Ultra : -29 % sur le meilleur smartphone du marché, presque 400 € de moins que son prix d'origine !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est sorti il y a quelques mois seulement et est déjà l'un des smartphone haut de gamme de Samsung qui fonctionne le mieux, et on comprend pourquoi ! Avec son design impressionnant, sa puce snapdragon ultra performante, et l'un des meilleurs appareils photo du moment, il s'agit probablement du meilleur smartphone haut de gamme actuel... Rien que ça !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un smartphone Samsung sorti récemment qui a fait beaucoup de bruit grâce à une fiche technique incroyable. Comme d'habitude, Samsung prouve en beauté pourquoi leurs smartphones restent les leader du marché mondial. Avec sa puce SoC Snapdragon 8 Gen 2, la plus puissante du marché qui vient détrôner sa petite sœur qui était déjà au sommet, le S23 Ultra est inarrêtable. Muni d'un appareil photo dont l'objectif principal est de 200 mégapixels, et d'une RAM de 12 Go, voire 16 Go, il est difficile de trouver plus optimisé que lui ! Côté écran, avec sa dalle AMOLED QHD+ de 6,8 pouces, il propose le haut du panier. Disponible en ce moment sans réduction à 1299 € sur Rakuten, il est possible de le trouver en ce moment pour 918 € sur Rakuten grâce à 29 % de réduction ! Et vous pouvez même le faire passer à 911 € avec le code RAKUTEN7.

Fiche technique du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12 Go / 16 Go LPDDR5

: 12 Go / 16 Go LPDDR5 Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To

: 256 Go / 512 Go / 1 To Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

: Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP Caméra avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

Le Samsung Galaxy S23 Ultra affiche les caractéristiques les puissantes et diversifiées pour un smartphone haut de gamme. C'est simple, il n'a pas de point faible, écran, batterie, appareil photo, puce snapdragon, RAM ou stockage, tout est au mieux !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est sur Rakuten avec une forte remise !

Le S23 Ultra est disponible avec 29 % de réduction chez Rakuten, un prix véritablement intéressant pour profiter de ce smartphone au prix élevé. Il s'agit d'une version importée compatible avec les opérateurs français vendu par Glomobile un marchand très bien noté sur la plateforme. En plus, avec le code RAKUTEN7, vous pouvez même encore faire descendre le prix de votre nouvel appareil à 911 € !