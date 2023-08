Cet opérateur propose des forfait mobile pas chers dès 6,99 € avec jusqu'à 210 Go de data en 5G pour vos forfaits !

Un forfait pas cher avec 20 Go

Le Cinq est un forfait mobile pas cher disponible avec Syma Mobile. Celui-ci propose 20 Go de données mobiles pour 6,99 €. Vous permettant de passer des appels SMS et MMS en illimité vers la France, même depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer, il vous donne également 6 Go d'Internet depuis ces deux zones. Avec un prix inférieur à la moyenne française qui est d'environ 15 €, mais avec plus de gigas que ce que les français utilisent chaque mois, le rapport qualité/prix de ce forfait est excellent.

100 Go avec ce forfait mobile à 9,99 € !

Syma se distingue principalement en fournissant d'importantes quantités de données mobiles. C'est le cas avec ce forfait proposant 100 Go d'enveloppe web de données mobiles. Cette offre est affichée à seulement 9,99 € par mois aucune condition de durée. En plus, cette offre vous permet de bénéficier d'appels, de SMS et de MMS illimités vers la France, y compris depuis l'UE et les DOM.

Un forfait 5G avec cette formule illimitée

Le Treize de Syma, propose des appels illimités depuis la métropole vers 100 pays et destinations, y compris les mobiles européens. Cette fonctionnalité n'est qu'une des nombreuses qualités de ce forfait, qui est également un forfait 5G. Et pourtant, son tarif n'est pas élevé du tout avec seulement 13,99 € par mois ! Côté data, il offre 150 Go utilisables en métropole et 13 Go en Union Européenne ainsi que dans les départements d'Outre-Mer. Pour communiquer, il comprend des appels, des SMS et des MMS en illimité.

Un max de data chez SYMA !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait 5G avec encore plus de data, Syma a exactement ce qu'il vous faut avec son offre 210 Go par mois. Cette formule inclut non seulement des appels, des SMS et des MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis les départements d'outre-mer et l'Union européenne. Ce forfait vous offre également 25 Go de données utilisables depuis les DOM et l'UE. Il s'agit d'une offre impressionnante, le tout pour seulement 19,99 € !