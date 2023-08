Envie d'un max de data pour votre forfait mobile ? C'est possible avec ces formules sans engagement !

110 Go de volume data avec Free

Free Mobile propose sa série Spéciale avec 110 Go de volume data pour la métropole française en 4G et 4G+. Ce forfait sans engagement vous donne des appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine, même depuis l’UE et les DOM. Dans ces deux régions, vous pouvez également utiliser jusqu’à 18 Go de données mobiles en roaming. Ce forfait pas cher est à 12, 99 € par mois la première année, puis la formule se transforme et devient le forfait Free 5G avec 210 Go.

Le Géant de Prixtel propose 160 Go avec la 5G !

Prixtel est un opérateur MVNO engagé en faveur de l'environnement, en ayant pour objectif de rendre ses forfaits mobiles neutres en CO2. Lorsque vous souscrivez à l'un de leurs forfaits ajustable, une partie de votre paiement est donc destinée à financer des projets écologiques. Cette approche offre une raison intéressante pour choisir leur forfait, qui propose également en option la 5G. Le forfait ajustable de Prixtel commence à seulement 14,99 € et fonctionne en paliers : le premier niveau propose des données allant de 0 à 160 Go par mois, le deuxième niveau, de 160 à 190 Go, est au tarif de 17,99 €, tandis que le troisième niveau, couvrant 190 à 220 Go, est proposé à 20,99 €. Ce forfait inclut des appels, SMS et MMS illimités en France, dans l'Union européenne, ainsi que vers les départements d'outre-mer (DOM) depuis ces zones vers la métropole. Il offre également des appels illimités vers les États-Unis et le Canada, ainsi que vers les lignes fixes en Union européenne et dans les DOM, avec un bonus de 25 Go d'utilisation.

NRJ Mobile, un forfait pas cher 100 Go

En parallèle, NRJ Mobile présente un forfait incluant 100 Go de data pour seulement 9,99 €. Ce forfait présente un avantage supplémentaire, puisqu'il est accompagné d'une carte SIM à seulement 1 € ! Avec ce forfait, vous bénéficierez d'appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que d'une couverture web de 10 Go en 4G, valable depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer.

Sosh,130 Go sur le réseau Orange !

Actuellement, Sosh propose un forfait proposant 130 Go de données mobiles au tarif de 15,99 € ! Ce tarif compétitif offre non seulement 130 Go de données en France, mais également 20 Go de data lorsque vous voyagez à l'étranger. En plus de cette enveloppe web, ce forfait comprend des appels, SMS et MMS illimités, ce qui s'étend même aux appels depuis l'Europe et les DOM.