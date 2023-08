Avec 100 Go de data pour moins de 10 euros, ce forfait de Syma Mobile est un super bon plan

Dur de faire mieux en termes de rapport qualité-prix que Le Neuf de SYMA Mobile, un forfait mobile sans engagement à moins de 10 € par mois, et incluant de nombreux services et avantages. Pour tous ceux qui recherchent un nouveau forfait mobile pour faire des économies, c’est clairement l’un des meilleurs bons plans du moment. Zoom sur cette offre à prix mini, mais aux prestations maxi !

Une bonne dose de data en haut débit

Avec ce forfait à moins de 10 € par mois, SYMA Mobile frappe fort et se positionne d’office parmi les premiers choix sur le marché pour les datavores. Pour ce tarif, la plupart des offres concurrentes proposent en effet des volumes de data moins élevés.

Chez Syma, les 9,99 €/mois vous donnent droit à 100 Go, une quantité suffisante de données mobiles pour télécharger et streamer vos contenus préférés pendant tout le mois. De plus, ce forfait vous permet de profiter de l'excellente qualité du réseau 4G/4G+ de SFR sur tout le territoire métropolitain français. Le réseau de cet opérateur couvre quasiment toute la France métropolitaine, avec des débits allant jusqu'à 150 Mb/s en 4G et jusqu'à 593 Mb/s en 4G+.

Notez par ailleurs que le volume web alloué dans ce forfait est bloqué. La connexion est donc interrompue dès que vous épuisez les 100 Go alloués, de façon à vous éviter toute surfacturation.

Les communications privées en illimité

En plus de l'important volume de données, le forfait Le Neuf de SYMA Mobile inclut également l'essentiel de vos communications privées en illimité dans son tarif. Depuis la France métropolitaine, vous bénéficiez ainsi de l'illimité pour :

Les appels vers tous les numéros (fixes et mobiles) de tous les réseaux français (y compris les DOM) ;

(fixes et mobiles) de tous les réseaux français (y compris les DOM) ; Vos SMS et MMS vers les mobiles de tous les réseaux de France métropolitaine ;

vers les mobiles de tous les réseaux de France métropolitaine ; Les appels vers les mobiles des pays de l'UE, ainsi que vers les numéros fixes de 100 destinations étrangères (dont toute la zone UE).

Grâce à ce service, vous pouvez appeler et envoyer des messages à jusqu'à 200 destinataires différents par mois, sans surcoût. De quoi réaliser de belles économies sur votre budget de téléphonie mobile, tout en restant en contact avec vos proches.

Des services disponibles même à l’étranger

Vous partez en vacances ou pour affaires dans l’un des pays de l’UE ou dans les DOM ? Pas de souci ! Le forfait Le Neuf de SYMA Mobile vous accompagne pendant ces voyages, avec :

Un volume web de 10 Go/mois (déduits des 100 Go) ;

; L'illimité pour les appels, SMS et MMS émis depuis les DOM et les pays de la zone UE, vers les numéros de ces mêmes destinations et vers ceux de France métropolitaine.

Grâce à ce service, vous n’avez pas de souci à vous faire lors de vos déplacements, que ce soit pour vous connecter à Internet ou pour garder le contact avec vos proches.

Précisons enfin que ce forfait de Syma Mobile est à prix fixe et sans engagement. Cela signifie que vous ne paierez jamais plus de 9,99 €/mois pour cette offre, même un an après. De même, si vous n'êtes pas satisfait ou que vous dénichez une meilleure offre, vous pouvez résilier facilement, sans frais et conserver votre numéro mobile.

N'attendez donc pas une seconde de plus ! Souscrivez dès maintenant au forfait mobile Le Neuf de SYMA Mobile pour bénéficier de tous ces avantages.

