Le Samsung Galaxy S24+ aura bien une version avec un Snapdragon 8 Gen 3

Comme la plupart des autres smartphones avant leur commercialisation, le Samsung Galaxy S24+ vient de passer sous l’application de mesure de performances Geekbench. Les résultats étant publiés sur Internet, ils sont donc accessibles à tous. Le Galaxy S24+ testé est une version américaine, identifiée sous le nom de code SM-S926U. Les données récoltées par Geekbench permettent de mettre en lumière un élément clé du téléphone : son processeur.

Une finition du Galaxy S24+ avec un Snapdragon 8 Gen 3 à bord

Sans grande surprise, il semblerait que le Galaxy S24+ soit alimenté par la puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Pour mettre cela en perspective, rappelons que le Galaxy S23+ embarque la version précédente, le Snapdragon 8 Gen 2. Les différences de performances entre les deux générations sont impressionnantes, avec des scores de 2233 en mono-cœur et 6661 en multi-cœurs pour la Gen 3, comparés à 1866 en mono-cœur et 4945 en multi-cœurs pour la Gen 2. Ces performances promettent une expérience utilisateur plus fluide et réactive. Le benchmark révèle également que le smartphone en question tourne sous Android 14 et dispose de 8 Go de RAM. Cependant, il est à noter que l’on s’attend à ce que le modèle disponible à l’achat offre probablement une capacité de mémoire vive accrue, avec 12 Go bien qu’une version 8 Go puisse tout à fait être commercialisée.

L’Éternel débat Exynos vs Snapdragon en Europe

Toutefois, il y a une mise en garde importante à prendre en compte concernant le processeur Snapdragon 8 Gen 3. Bien que cette puce soit prometteuse, il est possible qu’elle ne soit pas disponible sur le Galaxy S24+ européen. Historiquement, Samsung a équipé ses téléphones de sa puce Exynos en Europe, tandis que les versions américaines et d’autres marchés recevaient les processeurs Snapdragon.

Cette tradition avait changé en 2022 avec la généralisation des processeurs Snapdragon de Qualcomm sur tous les marchés, mais des rapports récents laissent entendre que la série de chipset Exynos pourrait faire son retour en Europe. Si cela se confirme, cela signifierait que les consommateurs européens ne verront peut-être pas le Snapdragon 8 Gen 3 équiper leurs Galaxy S24. Cependant, il est encore trop tôt pour conclure que la version Exynos sera moins performante, bien que l’expérience passée avec le Galaxy S22 n’inspire pas forcément confiance sur ce point.

Il reste également une possibilité que la puce Exynos de Samsung équipe uniquement la version standard du Galaxy S24, laissant les déclinaisons Plus et Ultra propulsées par le Snapdragon. L’incertitude règne encore quant à la configuration exacte des modèles européens, et les consommateurs attendent avec impatience des détails officiels de Samsung. Le Galaxy S24+ s’annonce comme un smartphone puissant avec des performances en hausse, mais le choix du processeur en Europe reste un sujet brûlant qui continuera à susciter l’attention jusqu’à ce que Samsung lève le voile sur tous les détails de sa nouvelle série. Nul doute que d’ici la présentation officielle, d’autres détails arrivent jusqu’à nous.