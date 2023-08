Processeur haut de gamme MediaTek Dimensity 9300 en approche visant les performances du Apple A17 Bionic

Pour fournir des performances toujours plus élevées, les fondeurs proposent des chipsets toujours plus véloces. Ainsi, Qualcomm devrait présenter son Soc Snapdragon 8 Gen 3 lors de son événement annuel Summit Snapdragon 2023. Mais, pour mieux le concurrencer et aussi faire autant d’ombre que possible au prochain processeur Apple A17, MediaTek, l’autre grand nom des processeurs devrait prochainement annoncer son modèle Dimensity 9300. C’est du moins ce que pense Digital Chat Station, une personne très bien renseignée à l’origine de nombreuses fuites qui se sont révélées exactes. En effet, l’intéressé a publié récemment un message sur les réseaux sociaux disant que le chipset de MediaTek serait dévoilé courant octobre. Il se dit même que le premier smartphone qui pourrait en profiter serait le Vivo X100.

Quelles possibilités avec le nouveau chipset Dimensity 9300 ?

Selon Digital Chat Station, le processeur MediaTek Dimensity 9300 serait doté de 8 cœurs. Il y aurait 4 cœurs Cortex-X4 et 4 Cortex-A720 mais également une partie graphique (GPU) Immortalis G720. Cela signifie qu’il ne reste que des « gros cœurs » sur cette puce, au détriment des plus petits qui étaient là, à la base pour accomplir des petites tâches ne demandant que peu de ressources. La consommation d’énergie devrait s’en ressentir, dans le bon sens et les performances devraient être accrues. Le chipset profite d’une finesse de gravure de 4 nm, comme les meilleurs d’entre eux actuellement disponibles.

En outre, cette puce devrait être capable de gérer la nouvelle norme de mémoire vive, LPDDR5T qui s’avère plus rapide que la norme LPDDR5X actuellement utilisée sur les mobiles les plus performants.

Enfin, la dernière remarque de Digital Chat Station fait référence au prix du processeur qui pourrait être relativement élevé. Cela pourrait impliquer que certaines marques restent avec le Snapdragon 8 Gen 2 pour leurs modèles Premium voire haut de gamme, tout à fait capable, afin de réaliser quelques économies et pouvoir ainsi proposer des prix plus attractifs.