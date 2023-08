Back to School : avec Honor, la rentrée des classes s'annonce irrésistible !

Alors que l'été tire à sa fin et que la rentrée scolaire approche, les élèves et étudiants préparent leur retour sur les bancs d'école. À cette occasion, Honor annonce des promotions exceptionnelles depuis le 16 août 2023. Vous allez ainsi pouvoir bénéficier d’offres avantageuses sur une sélection de smartphones tendances, qu'ils soient hauts ou moyens de gamme, sur le site Honor mais aussi chez les opérateurs pour une rentrée connectée. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette opération commerciale baptisée, période oblige, "Back to School" !

Smartphones HONOR : économisez de l'argent au moment de la rentrée !

C'est la rentrée scolaire chez Honor ! Ou du moins cette dernière est l'occasion pour la marque de faire la sienne et de vous proposer une sélection de smartphones à prix magiques durant quelques semaines directement sur son site. Jusqu'au 15 septembre en effet, vous allez pouvoir repartir avec un smartphone de la série Honor N ou Honor Magic à un tarif promotionnel particulièrement croustillant.

HONOR 90 : Une caméra haut de gamme pour des contenus époustouflants

Doté d’un module de caméras comprenant un étonnant appareil photo principal de 200 Mpx avec un capteur de 1/1,4 pouce, un appareil photo ultra grand-angle et macro de 12 Mpx de 112°, ainsi qu’un capteur de profondeur de champ de 2 Mpx, il promet des clichés détaillés et lumineux, même en condition de faible luminosité. Équipé d’un écran flottant quad-curved de 6,7 pouces, le HONOR 90 prend en charge une résolution élevée de 2664×1200 et affiche jusqu’à 1,07 milliard de couleurs. Il est également équipé d’une batterie de 5000 mAh pour une utilisation tout au long de la journée et jusqu’au bout de la nuit.

Et jusqu'au 15 septembre 2023, le Honor 90 est proposé à partir de 499,90€ au lieu de 599,90€ pour l’achat du téléphone + une paire d’écouteurs Honor Earbuds X5 offerte + un bracelet connecté Honor Band 7 offert + 6 mois d’assurance offerte.

HONOR 90 Lite : design et performances à prix accessible

Le HONOR 90 Lite est quant à lui doté d'un triple appareil photo arrière, composé d’un capteur principal de 100 Mx avec une ouverture f/1.9, d’un appareil photo ultra grand-angle de 5 Mpx et enfin d’un capteur macro de 2 Mpx. Son écran sans bords de 6,7 pouces propose un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 90 Hz, pour une expérience visuelle d’une grande fluidité. Alimenté par un processeur 5G MediaTek Dimensity 6020 et une batterie de 4500 mAh, il est idéal pour ceux qui souhaitent être connectés et joignables en permanence et profiter pleinement des 8 Go de mémoire vive et du grand disque de stockage de 256 Go.

Et à l'occasion de l'offre "Back to School", le HONOR 90 Lite est disponible à partir de 249,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 299,90€, soit 50€ de réduction immédiate.

HONOR Magic5 Lite : grande autonomie pour un smartphone au design élégant

Le HONOR Magic5 Lite délivre des performances exceptionnelles grâce à sa batterie d’une très grande autonomie jusqu'à deux jours. Il est équipé d'un écran OLED incurvé avec une fréquence de rafraîchissement de 120Hz, et d' un processeur Qualcomm® Snapdragon® 695 5G, le tout dans un format ultra-fin et léger.

Il est proposé au prix de 299,90€ (256 Go) au lieu de 379,90€, soit 80€ de réduction immédiate.

HONOR Magic5 Pro : le nec plus ultra en termes de photo

Doté d’un magnifique écran LTPO et d’un excellent appareil photo, le Magic5 Pro offre des avancées impressionnantes en matière de design, d’affichage, de photographie et de performances. Équipé d’une puissante combinaison de trois appareils photo (grand angle 50 Mpx, ultra grand angle 50 Mpx et téléobjectif 50 Mpx) et de la technologie Falcon Capture, il promet des photos époustouflantes quelles que soient les conditions.

Ce smartphone haut de gamme est disponible à partir de 1199,90€ pour l’achat du téléphone + un bon de 200€ offert + une paire d’écouteurs Earbuds 3 Pro offerte + une coque offerte.

Le HONOR 90 Lite est mis à l'honneur chez SFR

Jusqu'au 25 septembre 2023 , SFR met à l'honneur le superbe HONOR 90 Lite. L'opérateur au carré rouge vous permet en effet d'acquérir ce smartphone ultra puissant pour la photographie à un tarif promotionnel. Ainsi, le HONOR 90 Lite est disponible à partir de 199 euros au lieu de 299 euros pour l’achat du téléphone avec un forfait sans engagement, soit 100€ de réduction immédiate !

Cet article est un contenu sponsorisé.