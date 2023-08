L’intégralité de la fiche technique du Xiaomi 13T en fuite, largement avant sa présentation officielle

Après avoir récemment dévoilé plusieurs nouveaux modèles en Chine, notamment le Xiaomi Mix Fold 3 Fold, le Pad 6 Max et le Redmi K60 Ultra, la marque s’apprête à lancer les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro sur le marché mondial. Ce lancement est prévu pour début septembre. Aujourd'hui, nous avons accès à la fiche technique complète du Xiaomi 13T, qui vient de faire surface en ligne.



Xiaomi 13T Pro

Quelle fiche technique pour le Xiaomi 13T ?

Selon un rapport de Dealabs, le Xiaomi 13T serait équipé d’un écran avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition de 1220x2712 pixels soit une densité de pixels de 446 ppi. Cet écran prendrait en charge une fréquence de rafraîchissement élevé de 144 Hz. Il afficherait une luminosité typique de 500 cd/m², atteignant même 1200 cd/m² avec le mode haute luminosité (HBM) et culminant à 2600 cd/m². Sous le capot, le téléphone serait propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 8200 Ultra, associé à une généreuse mémoire de stockage de 256 Go et 8 Go de mémoire vive. Pour alimenter ces composants, le Xiaomi 13T serait équipé d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh, capable de supporter une charge rapide de 120 W grâce à la technologie Xiaomi Smart HyperCharge.

En ce qui concerne la photographie, la configuration de l’appareil comprendrait un objectif grand angle Leica de 50 mégapixels profitant d’une stabilisation optique de l’image (OIS). Le téléphone proposerait également un téléobjectif Leica avec zoom optique 2x de 50 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels et une caméra frontale de 20 mégapixels. Ces caractéristiques permettraient des capacités vidéo allant jusqu’à une définition Ultra HD à 30fps.

Sinon, le Xiaomi 13T serait équipé de deux emplacements pour carte SIM et fonctionne sous le système Android 13. Il offrirait des options de connectivité standard via USB-C et prend en charge les technologies sans fil telles que le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4 et le NFC. Par ailleurs, ce téléphone serait conçu pour résister aux éléments dont l’eau et la poussière, avec une certification IP68. Il serait équipé d’un lecteur d’empreintes digitales. D’après la même source, il serait disponible en deux coloris sobres, Noir et Bleu Alpin.

Nous verrons dans les prochains jours si, effectivement, le Xiaomi 13T dispose bien d’une telle fiche technique et surtout quand il sera disponible et à quel prix.