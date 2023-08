Xiaomi Poco X5 et Poco X5 Pro : des téléphones pas chers et performants à moins de 300 € chez ce marchand

Les Xiaomi Poco X5 et Poco X5 Pro sont deux smartphones d'entrée de gamme du constructeur chinois Xiaomi que vous pouvez trouver en ce moment à moins de 300 € en ce moment sur Rakuten !

Les Xiaomi Poco X5 Pro et Xiaomi Poco X5 sont des smartphones de la marque chinoise Xiaomi sont des smartphones de milieu de gamme sorti en 2023 au prix de 299 € et 349 €. Aujourd'hui, vous pouvez les trouver pour moins de 300 € tous les deux sur Rakuten à respectivement 211 € et 289 €

Les fiches techniques des Xiaomi Poco X5 et X5 Pro

Le Xiaomi Poco X5 Pro

Écran : 120hz, AMOLED de 6,67 pouces

120hz, AMOLED de 6,67 pouces Processeur : octa-core Snapdragon® 778G

octa-core Snapdragon® 778G Mémoire : 6 Go à 8 Go de RAM extensible avec la nouvelle technologie

6 Go à 8 Go de RAM extensible avec la nouvelle technologie Stockage : 128 Go / 256 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD

: 128 Go / 256 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD Caméra principale : 108 MP

108 MP Caméra frontale : 16 MP

: 16 MP Batterie : 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide ( 67 W )

Le Xiaomi Poco X5 Pro s'avère très intéressant compte tenu de son prix. En particulier, sa caméra de 108 MP qui offre la possibilité de capturer des clichés de très bonne qualité. Le traitement d'image opéré par le processeur contribue à accentuer la netteté de vos photographies, ajoutant ainsi un niveau de finesse supplémentaire. À ce tarif, il est difficile de trouver un équivalent en matière de performances photographiques. De surcroît, la capacité de recharge rapide vous permet d'atteindre les 75% de charge en seulement 20 minutes.

Le Xiaomi Poco X5

Processeur : Qualcomm Snapdragon 695

: Qualcomm Snapdragon 695 RAM : 6/8 Go

: 6/8 Go Stockage interne : 128/256 Go, extensible via microSD

: 128/256 Go, extensible via microSD Écran : AMOLED, 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 120Hz de taux de rafraichissement

: AMOLED, 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 120Hz de taux de rafraichissement Caméra arrière : Triple capteur, 48 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro)

: Triple capteur, 48 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) Caméra frontale : 13 MP

: 13 MP Batterie : 5000 mAh, charge rapide 33 W

Le Xiaomi POCO X5 présente également une fiche technique impressionnante ! Son grand écran AMOLED de 6,67 pouces affichant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Full HD+ en fait un choix idéal pour les jeux et le visionnage de vidéos en streaming. Le processeur Snapdragon qu'il contient contribue à en faire un smartphone performant. Doté de trois capteurs arrière, il assure aussi de bonnes performances en matière de photographie. Sa batterie de 5000 mAh garantit une autonomie très satisfaisante.

Les Xiaomi Poco X5 et X5 Pro sont à moins de 300 € sur Rakuten

Sorti au prix de 299 € pour le Poco X 5 et 349 € pour le Poco X5 Pro, en ce moment vous pouvez les trouver pour moins de 300 € tous les deux sur Rakuten à respectivement 211 € et 289 € ! Une belle occasion en or pour préparer la rentrée avec des appareils vraiment pas chers.