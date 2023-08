Xiaomi 13 Ultra : presque 500 € de réduction sur le mastodonte de Xiaomi chez ce marchand !

Le Xiaomi 13 Ultra est un smartphone Xiaomi sorti en Juin 2023. Il se démarque grâce à ses 4 capteurs photo de 50 MP chacun ! Le design du téléphone est même conçu avec un grip comme un appareil photo. Ce smartphone est accompagné d'une puce SnapDragon 8 Gen 2 et de 12Go de RAM. Le 13 Ultra a également un écran AMOLED LPTO très grand de 6,73 pouces une très bonne batterie de 5000 mAh.Sorti à 1499€ en Juin 2023, vous pouvez le trouver en ce moment sur Rakuten avec une réduction de 32% ce qui le fait passer à 1009 € !

Fiche technique du Xiaomi 13 Ultra

Écran : 6.73 pouces, dalle LPTO AMOLED, QHD+, 120hz adaptatif

: 6.73 pouces, dalle LPTO AMOLED, QHD+, 120hz adaptatif Puce : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12Go

: 12Go Photo arrière : 4 Capteurs 50 MP, grand angle, ultra grand angle, téléobjectif, macro

: 4 Capteurs 50 MP, grand angle, ultra grand angle, téléobjectif, macro Photo avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, charge rapide 90W

Le Xiaomi 13 Ultra est l'un des téléphones les plus performants actuellement. Son écran LPTO AMOLED à la fois grand et lumineux offre une expérience optimale pour regarder des vidéos par exemple. Il possède en plus une puce très puissante, la Snapdragon 8 Gen 2, peut-être même la plus puissante du moment. Mais, c'est avec ses photos que le Xiaomi 13 Ultra se démarque complètement de la concurrence drace à 4 capteurs de chacun 50 MP !

Xiaomi 13 Ultra : presque 500 € d'économies sur le dernier Xiaomi

Rakuten offre une réduction spectaculaire sur le Xiaomi 13 Ultra, le faisant baisser de 1499 € à seulement 1009 € ! C'est un tarif véritablement intéressant pour un smartphone aussi récent et performant. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de vous procurer l'un des meilleurs téléphones du moment à un prix considérablement réduit.