Oooh ! Cet opérateur propose les forfaits 5G les moins chers du marché !

Un forfait 20 Go en 5G pour moins de 6 € !

Le premier forfait de notre présentation des formules Lyca Mobile est leur forfait pas cher proposant 20 Go de données mobiles à seulement 5,99 € tous les 30 jours. L’avantage de cette formule est bien sûr l’agrémentation de la 5G généralement réservé à des forfaits très chers, ou à des options payantes. Ici, rien de tout ça, ce forfait est à 5,99 € et propose 20 Go en métropole, 5,55 Go en UE et des appels, et SMS illimités.

80 Go en 5G chez Lyca Mobile

Comme son petit frère, ce forfait sans engagement nous propose une formule similaire mais avec 80 Go de données mobiles ainsi que 7,40 Go de data en roaming en UE. Vous avez donc des appels et SMS illimités en 5G et la carte eSim est incluse pour seulement 7,99 €.

120 Go pour toujours plus de gigas à pas cher

Il s’agit là de l’un des forfaits au meilleur ratio prix du marché étant donné que la plupart des forfaits proposés par des MVNO à 9,99 € proposent 100 Go et non 120 Go comme le fait cette offre de Lyca Mobile ! La formule propose également des data à l’étranger, 9,25 Go précisément, et vous permet des appels et SMS illimités vers la France. Et surtout… Cette offre est en 5G.

Obtenez 150 Go à moins de 12 €

Toujours en à un prix très intéressant de 11,99 € pour 150 Go en 5G, ce forfait Lyca Mobile met également à disposition des appels et SMS illimités, ainsi que 12,05 Go de données mobiles en roaming.

Le plus gros forfait de Lyca Mobile propose 250 Go en 5G !

Ce mastodonte proposé par la marque est idéal pour ceux qui souhaitent pousser au maximum les performances de leurs smartphones 5G avec un énorme volume de données mobiles, 250 Go pour seulement 18,99 € tous les 30 jours ! Et en plus, vos appels et SMS sont illimités et vous obtenez 17,6 Go de data en itinérance au sein de l’UE.