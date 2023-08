L’ensemble de la fiche technique du prochain Xiaomi Redmi Note 13 déjà connu ?

Avec la série des Redmi Note 12, Xiaomi étoffe son catalogue et propose une très large gamme d’appareils qui peuvent correspondre à différentes attentes et tous les budgets. Ainsi, les Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 4G, Redmi Note 12 Pro et Redmi Note 12 Pro+ 5G sont disponibles depuis quelques semaines maintenant. Ils offrent un excellent rapport qualité prix et la marque devrait reproduire cette formule sur leurs successeurs. Ceux-ci pourraient appartenir à la série Redmi Note 13.

Quelle fiche technique pour le Xiaomi Redmi Note 13 ?

Ce qui pourrait bien être le smartphone Xiaomi Redmi Note 13 semble avoir été référencé dans les listes de l’organisme TENAA, l’administration d’état pour la régulation du marché des communications en Chine. Une fiche complète détaille les principales caractéristiques du téléphone portable. Ainsi, si on en croit ce document, le smartphone Xiaomi Redmi Note 13 serait équipé d’un écran avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition de 1220x2712 pixels, soit la même taille que le Redmi Note 12 mais avec une plus grande lisibilité. L’appareil serait animé par un processeur coté de 8 cœurs avec une fréquence d’horloge maximale de 2,4 GHz. Ce Soc dont on ne connait pas encore la référence marketing serait associé à 6, 8, 12 ou 16 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie, ce qui serait une augmentation significative de la capacité de RAM étant donné que le Redmi Note 12 actuel (qu’il s’agisse de la version 4G ou 5G) embarque seulement 4 Go de mémoire vive.

Le téléphone serait alimenté par une batterie d’une capacité de 5020 mAh contre 5000 mAh pour le Redmi Note 12.

Pour les photos, l’appareil serait équipé d’un capteur de 200 mégapixels, certainement celui qui est au dos du Redmi Note 12 Pro+ 5G. Il serait associé à un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et à un capteur de 2 mégapixels pour les prises de vue en mode macro, comme les mobiles de la série Redmi Note 12. Il y aurait un lecteur d’empreinte digitale sur le bouton de mise en veille. La fiche mentionne les dimensions du téléphone qui seraient de 161,15x74,24 mm pour 7,98 mm d’épaisseur. Ce smartphone Xiaomi aurait un poids de 187 grammes.

Il est encore très tôt pour savoir si ces informations sont exactes.

Nous attendons les prochains Redmi Note 13 d’ici le début de l’année prochaine, du moins pour une présentation en Chine avant des annonces sur les modalités de commercialisation en Europe. D’ici là, nous devrions avoir d’autres sources qui pourront venir confirmer ou contredire cette première fuite de caractéristiques.