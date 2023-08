Fuite des caractéristiques du prochain smartphone Motorola g84, tous les détails

Après le modèle haut de gamme edge40 Pro et le pliant Razr 40 Ultra, la marque Motorola devrait prochainement annoncer un nouveau téléphone d’entrée/milieu de gamme. Il s’agit du Motorola g84 qui serait logiquement compatible avec les réseaux 5G. Il est vraiment que les mobiles qui sont disponibles depuis quelques mois maintenant supportent ces réseaux sauf à quelques rares exceptions pour des appareils très abordables. Selon @heyitsyogesh, très bien renseigné et jugé sérieux étant déjà à l’origine de fuites qui se sont avérées exactes, il semblerait que le téléphone soit officiellement annoncé le 1er septembre. La marque pourrait ainsi profiter du salon IFA 2023 de Berlin pour prendre la parole lors de l’exposition. Nous serons sur place pour suivre les actualités présentées.

Une configuration de mobile éprouvée

Selon la source, le smartphone Motorola g84 serait équipé d’un écran AMOLED avec une diagonale de 6,55 pouces. Il serait capable d’afficher une définition de 1080x2400 pixels et pourrait bénéficier d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum. Cette dernière caractéristique lui permettrait de proposer des défilements fluides lors de la consultation de pages longues et des murs des réseaux sociaux, mais également dans les jeux vidéo. Le mobile serait animé par l’une des puces les éprouvées du moment, le Snapdragon 695 qui délivre des performances moyennes, mais efficaces malgré tout pour la vie de tous les jours. Ce Soc serait associé à 12 Go de mémoire vive, ce qui permettrait au téléphone d’offrir une certaine vélocité lors du passage d’une application à une autre et pour en garder plusieurs en mémoire que l’on pourrait rappeler en un instant. La marque pourrait proposer une option pour ajouter de la mémoire vive virtuelle à utiliser, si besoin pour donner un petit coup de boost.

La capacité de stockage serait de 256 Go. La source ne dit pas s’il sera possible d’ajouter une carte mémoire micro SD. C’est assez souvent le cas pour les modèles d’entrée et de milieu de gamme, moins pour les téléphones haut de gamme.

Un capteur photo principal de 50 mégapixels et une grosse batterie à bord

Pour prendre des photos, le Motorola g84 serait équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels. Il profiterait d’une stabilisation optique pour limiter les bougés aussi bien en photo qu’en vidéo. Il y aurait un capteur de 8 mégapixels à côté pour gérer les prises de vue en mode ultra grand-angle et en mode macro, c’est-à-dire très proche du sujet. Pour les selfies, le mobile disposerait d’un capteur de 16 mégapixels. L’appareil serait certifié IP54, donc protégé contre les éclaboussures, mais pas contre l’immersion totale. Il embarquerait une batterie d’une capacité de 5000 mAh qui pourrait supporter la charge à 30 watts. Il ne serait pas question d’une charge sans fil pourtant de plus en plus répandu. Il ne reste plus beaucoup de temps à patienter avant de voir si, effectivement, la marque présentera le Motorola g84 et de confirmer ou d’infirmer ces informations qu’il faut toujours prendre avec les pincettes de rigueur même si la source est jugée fiable.