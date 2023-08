Honor 90 : il passe sous la barre des 400 € chez ce marchand grâce à une grosse remise !

Le Honor 90 du fabricant chinois Honor est sorti en 2023. Il est pensé comme un appareil de milieu de gamme, mais flirtant largement avec le haut de gamme par de nombreux aspects, ce qui fait de lui un smartphone puissant mais abordable. Avec son capteur photo principal à 200 mégapixels, un écran Amoled de 6,7 pouces qui se rafraîchit à 120 Hz et une batterie de 5000 mAh qui lui permet de faire tenir sa puce de Qualcomm, la Snapdragon® 7 gen 1, on peut dire que ce milieu de gamme est largement à la hauteur de la concurrence en termes de polyvalence. En ce moment, il est à 389 € sur Rakuten, une super nouvelle pour tous les fans de haute technologie !

Fiche technique du Honor 90

Écran : AMOLED 120 Hz, de 6,7 pouces

AMOLED 120 Hz, de 6,7 pouces Processeur : Processeur Snapdragon® 7 gen 1

Processeur Snapdragon® 7 gen 1 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Caméra principale : 200MP

200MP Caméra frontale : 50MP

50MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide

Le Honor 90 se démarque grâce à plusieurs aspects qui font de lui une pointure parmi le milieu de gamme, son écran, son appareil photo et sa batterie. Son grand écran AMOLED 120 Hz, de 6,7 pouces n'a rien à envier au haut de gamme ; son appareil photo principal propose 200 Mp et même 50 Mp en frontal pour les selfies, sont bien au-dessus de la moyenne même des haut de gamme ; sa batterie est de 5000 mAh et peut se recharger très rapidement. N'oublions pas que son processeur, même s'il n'est pas le plus récent de Qualcomm, reste une très bonne puce qui a fait ses preuves de nombreuses fois.

Honor 90 : Rakuten le propose à 389 € !

En ce moment, Rakuten propose le Honor 90 à 389 € en le faisant baisser de 26 %. Un prix très intéressant pour obtenir cet appareil à la frontière entre le milieu et haut de gamme. Pour préparer la rentrée, cela peut sembler idéal pour tous ceux qui recherchent un nouveau produit, d'autant plus qu'il s'agit de la version européenne, pas de mauvaise surprise en le recevant !