Syma fait un carton avec son forfait mobile 20 Go à 6,99€/mois, on vous dit pourquoi !

Marre de payer votre forfait mobile trop cher ? En ce moment, l’opérateur Syma propose son abonnement le Six à seulement 6,99€ par mois. On vous explique pourquoi y souscrire et quels sont les avantages de ce forfait mobile à prix canon.

20 Go à 6,99€ par mois : c’est le bon plan mobile de la rentrée !

C’est bientôt la rentrée, et vous êtes décidé à changer de forfait mobile ? Bonne nouvelle : nous avons trouvé ce qu’il vous faut et c’est du côté de l’opérateur Syma mobile que ça se passe.

En effet, avec son forfait 20 Go à seulement 6,99€ par mois, Syma frappe très fort ! Ce tarif est vraiment compétitif par rapport à la concurrence pour des forfaits du même type, et en plus il est sans engagement.

En matière de données mobiles, le forfait Le Six met à votre disposition une enveloppe de 20 Go en France métropolitaine, ce qui vous permet de naviguer sur Internet (sur le réseau SFR), de consulter vos emails, passer des appels en visio et de profiter de vos applications préférées en toute tranquillité.

Lorsque vous êtes en déplacement à l'étranger, le forfait Le Six reste à vos côtés. Vous disposez de 7 Go d'accès Internet depuis l'Union Européenne et les DOM, ces données étant décomptées de votre enveloppe globale. Vous restez connecté et vous pouvez continuez à utiliser vos services en ligne préférés, où que vous soyez. Et ça, c’est très appréciable !

De plus, Le Six vous permet de profiter des communications illimitées : les appels, SMS et MMS sont en effet illimités en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM.

Syma mobile : un forfait sur mesure avec des options à la carte

Un forfait personnalisé à prix canon avec des options modulables, ça vous dit ? C’est l’un des grands avantages que propose Syma mobile à ses abonnés. En fonction de vos besoins, vous pouvez vous concocter le forfait mobile de vos rêves !

Par exemple, vous pouvez obtenir 10 Go d’internet supplémentaire en France Métropolitaine. Vous souhaitez passer à la vitesse supérieure ? Sachez qu’il existe une option à 5€ pour avoir la 5G en France Métropolitaine.

Mais ce n’est pas tout. Si vous avez besoin de passer des appels internationaux depuis la France Métropolitaine dans le cadre de votre travail ou de votre vie de famille, vous avez accès à une liste de pays exhaustive à partir de 10€ par mois.

Et lorsque vous planifiez un voyage aux États-Unis, une option spéciale vous est réservée. Elle permet d’obtenir les appels et les SMS illimités aux États-Unis et vers la France métropolitaine + 5 Go d’internet aux États-Unis pour 10€/mois.

Concernant les frais d’activation, ils s’élèvent à 10€, payables au moment de la souscription. A noter : le Six de Syma Mobile est un abonnement sans engagement, cela veut dire qu’il est résiliable à tout moment sans frais. Décidément, il a vraiment tout pour plaire !

Cet article est un contenu sponsorisé.