Xiaomi Poco F5 : ce flagship killer est disponible avec une réduction de 200 € sur son prix d'origine !

Le Xiaomi Poco F5 5G est disponible en ce moment chez Cdiscount avec 200 € de réduction sur son prix d'origine, c'est-à-dire 349 € au lieu de ses 549 €. Une forte baisse de prix sur ce flagship killer qui vient se positionner au prix le plus bas juste pour la rentrée.

Le Xiaomi Poco F5 est un smartphone de milieu de gamme lancé sur le marché en mai 2023 par le constructeur chinois Xiaomi. Poco est la gamme de Xiaomi spécialisé dans le milieu de gamme, et pourtant, avec ce Xiaomi Poco F5, on pourrait presque parler de smartphone haut de gamme tant celui-ci se positionne dans la catégorie haute des milieux de gamme, à une frontière vraiment proches des spécificités du haut de gamme. Il possède un grand écran Amoled de 6,67 pouces avec 120 Hz de rafraichissement, idéal pour les jeux mobiles. Il a également une puce Snapdragon 7+ Gen 2 de Qualcomm, qui est la rolls du milieu de gamme.Côté autonomie, il s'agit aussi d'un point fort avec une autonomie de un jour avec sa batterie 5000 mAh et une charge rapide 67 W qui lui permet de se recharger complètement en 46 minutes. En ce moment, sur Cdiscount, vous pouvez vous le procurer à seulement 349 € au lieu des 549 € proposé par ce vendeur habituellement !

Fiche technique du Xiaomi POCO F5

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, taux de rafraîchissement de 120Hz

16 MP Batterie : 5 000 mAh, supporte la charge rapide de 67 W

Le Xiaomi Poco F5 5G est un smartphone milieu de gamme avec une fiche technique convaincante, et de très bons composants, que ce soit son écran Amoled très grand de 6,67 pouces, sa puce de Qualcomm qui est actuellement l'une des marque phare dans le domaine, ou encore sa batterie 5000 mAh qui font de lui un appareil avec une autonomie forte.

Xiaomi POCO F5 : il est au meilleur prix sur Cdiscount pour 200 € de réduction !

Le Xiaomi Poco F5 est, comme nous savons pu le voir, un smartphone de milieu de gamme très convaincant. Celui-ci est actuellement disponible à 349 € avec 200 € de moins que son prix d'origine, qui est 549 € chez ce marchand, le tout sur le site de Cdiscount, l'une de meilleures plateformes de vente en ligne pour l'obtenir actuellement, d'autant plus que la livraison est très rapide et gratuite, et que le smartphone est garanti 2 ans.