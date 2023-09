Bon plan forfait mobile : ne ratez pas cette Série Spéciale 80 Go à prix imbattable signée Coriolis !

Sur le marché bousculé de la téléphonie mobile, Coriolis tire véritablement son épingle du jeu avec ses forfaits mobiles sans engagement à prix mini. Et il n'en finit pas de nous surprendre ! Jugez plutôt : en ce moment, le MVNO français propose une offre 80 Go à moins de 9 €/mois, sans condition de durée. Zoom sur ce super bon plan à saisir absolument !

Bénéficiez d'un max de services avec le forfait Brio Liberté 80 Go de Coriolis

Le saviez-vous ? Selon l'Arcep, les Français consomment en moyenne 15 Go de données mobiles chaque mois. Si vous faites partie des datavores ou êtes de ceux qui souhaitent utiliser leur smartphone en toute sérénité sans vous soucier des gigas qui défilent, alors cette Série Spéciale de l'opérateur virtuel Coriolis est faite pour vous : en effet, vous profiterez d'une belle enveloppe data de 80 Go, utilisable en France métropolitaine sur l'excellent réseau 4G/4G+ de SFR, qui couvre désormais 99 % de la population française.

Côté téléphonie, c'est très simple : les appels, SMS et MMS sont illimités vers tous les fixes et mobiles de l'Hexagone. Ainsi, gardez le contact avec vos proches sans compter !

Et ce n'est pas tout ! Avec le forfait mobile Brio Liberté 80 Go, partez serein en voyage dans toute l'Union européenne et en Outre-mer (DOM/COM) : vous disposez de 10 Go d'Internet mobile (décomptés de l'enveloppe globale) et bénéficiez aussi de la téléphonie illimitée sur ces mêmes zones.

Sont également inclus les services suivants :

la présentation du numéro ;

le double appel ;

les services VoLTE et VoWIFI, qui vous permettront d'émettre et de recevoir des appels avec une qualité de son haute définition, directement sur le réseau 4G de SFR (VoLTE) ou via le WI-FI (VoWIFI).

En bref, voici un donc forfait mobile ultra-complet qui saura répondre à tous vos besoins !

Moins de 9 € par mois, sans condition de durée : un prix tout simplement irrésistible !

La Série Spéciale Brio Liberté 80 Go de Coriolis est affichée à seulement 8,99 €/mois… et cela, sans condition de durée ! Pas de mauvaise surprise au bout d'un an : vous continuerez à bénéficier d'un prix ultra-attractif tout au long de votre abonnement. À ce prix-là, pas besoin de réfléchir longtemps : ce forfait mobile se positionne clairement comme l'un des moins chers du marché. Cerise sur le gâteau : il est sans engagement !

Choisir Coriolis, c'est aussi opter pour un service client de qualité, basé en France, certifié ISO 9001 et joignable facilement aussi bien par téléphone que par mail. Et cela a son importance ! Souscrivez en quelques clics seulement ce forfait mobile pas cher et conservez votre numéro actuel gratuitement : activation de votre ligne, résiliation de votre ancien forfait, Coriolis s'occupe de tout !

À noter : l'opérateur propose une gamme de 4 forfaits mobiles sans engagement, de 20 Go à 200 Go. Quel que soit votre besoin, il y a forcément un bon plan Coriolis pour vous !

