Xiaomi dévoile le Redmi 12 5G, un mobile 5G abordable et protégé contre les éclaboussures

Xiaomi étoffe un peu plus sa gamme de smartphones abordables avec l’arrivée du Redmi 12 5G. Compatible avec les réseaux 5G, il propose un design séduisant et s’avère relativement fin puisque la marque annonce un profil de 8,17 mm. Ces capteurs photo dépassent à peine de la coque arrière et les objectifs semblent posés, sans plaque ni autre artifice. Doté d’un écran LCD de 6,79 pouces avec une définition de 1080 x2400 pixels, il propose un capteur à selfie derrière un poinçon. Celui-ci embarque un module de 5 mégapixels pour se prendre en photo ou réaliser des appels vidéo, par exemple. Pour en revenir à l’écran, sachez qu’il profite d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Cette fréquence peut s’adapter automatiquement en fonction des usages et permet de passer à 30, 48, 60 ou 90 Hz, selon les besoins. Xiaomi annonce une luminosité maximale de 550 cd/m² avec un fort taux de contraste.

Animation par le Snapdragon 4 Gen 1 et photo avec un module de 50 mégapixels

Au dos, le Xiaomi Redmi 12 5G est équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. L’enregistrement vidéo peut se faire avec une définition maximale FHD. Pour fonctionner, le mobile est doté d’un chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 avec un espace de stockage extensible jusqu’à 1 To avec une carte mémoire micro SD. On peut compter sur 4 Go de mémoire vive et 128 Go de mémoire interne. L’appareil est Wi-Fi 5, NFC et Bluetooth 5.3. Il est équipé d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh et peut supporter la charge à 18 watts.

Le nouveau smartphone Xiaomi Redmi 12 5G est décliné en 3 coloris : noir, bleu ou argent. Il est proposé à un prix de 219 € pour une disponibilité immédiate.

