YouPrice démarre la rentrée en beauté avec sa nouvelle offre Le Back To School, un maxi forfait mobile dès 7,99 €/mois sur le réseau Orange ou SFR !

YouPrice lance un tout nouveau forfait, Le Back To School ! Cette offre incluant de 44 à 60 Go sur les réseaux puissants SFR ou Orange est parfaite pour vivre une rentrée connectée à petit prix. Cet abonnement sans engagement et flexible démarre à seulement 7,99€ par mois. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper, saisissez-la dès aujourd'hui et faites des économies sur votre facture mobile !

Le Back To School : le forfait mobile parfait pour une rentrée connectée à petit prix

Le nouveau forfait mobile YouPrice est l'offre parfaite pour profiter de son smartphone et faire des économies à la rentrée. Cet abonnement mobile nommé Le Back To Shcool allant de 44 à 60Go est disponible à partir de seulement 7.99€ par mois. Cette offre flexible chaque mois à votre consommation réelle d'internet fonctionne sur le réseau Orange ou SFR au choix. YouPrice est ainsi l'un des seuls sur le marché à vous offrir l'opportunité de choisir entre l'un de ces deux réseaux puissants. Autre point fort, ce MVNO vous permet de passer à la vitesse supérieure en ajoutant l' option 5G pour seulement 5 € de plus chaque mois. En craquant pour ce forfait mobile sans engagement, vous gardez la liberté de changer à tout moment d'abonnement sans aucuns frais. La carte SIM ou Esim vous sera expédiée par courrier ou email. Les frais d'activation sont de 10€. Enfin, si vous désirez conserver votre numéro de mobile actuel, YouPrice. s'occupe de la résiliation auprès de votre ancien opérateur. Vous n'avez aucune démarche à effectuer en renseignant votre code RIO lors de la souscription.

Que contient ce nouveau forfait Le Back To School ?

Le forfait Le back To School fonctionne comme les autres abonnements YouPrice avec un système de palier pour vos consommations internet chaque mois. Trois niveaux sont proposés 44 Go, 50 Go et 60 Go. De quoi profiter de toutes ses applis depuis son Smartphone et de surfer sur vos sites et réseaux sociaux préférés sans compter. Pour ce qui est de la facturation; vous paierez 7.99€ pendant 2 mois puis 9.99€ pour une consommation jusqu'à 44Go par mois, 13.99€ pendant 2 mois puis 16.99€ pour 50Go utilisés et 14.99€ pendant 2 mois puis 17.99€ pour 60Go.

Côté téléphonie mobile, vous disposerez de l'illimité aussi bien pour vos appels que SMS et MMS échangés en France métropolitaine ainsi que depuis l'Union européenne et l'Outre-mer. Depuis ces mêmes zones, vous disposez également d'une belle enveloppe data de 10 G0 par mois.

