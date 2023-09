Xiaomi 13 Ultra : il est proposé avec 32 % de réduction ! 490 € de réduction directe sur ce très haut de gamme

Le Xiaomi 13 Ultra est un téléphone portable de Xiaomi sorti très récemment en juin 2023. On peut dire que sont gros point fort est la photographie, grâce à ses 4 capteurs photo de 50 MP chacun, une prouesse. Pour une meilleure prise en main, il est d'ailleurs conçu avec une matière qui « grip », comme les appareils photo, pour éviter de glisser lorsque vous le manipuler. Toujours disponible 1499 € sur le site de Xiaomi, vous pouvez le trouver à beaucoup moins cher pour l'instant sur Rakuten avec une réduction de 32% ce qui le fait passer à 1009 € !

Fiche technique du Xiaomi 13 Ultra

Écran : 6.73 pouces, dalle LPTO AMOLED, QHD+, 120hz adaptatif

: 6.73 pouces, dalle LPTO AMOLED, QHD+, 120hz adaptatif Puce : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12Go

: 12Go Photo arrière : 4 Capteurs 50 MP, grand angle, ultra grand angle, téléobjectif, macro

: 4 Capteurs 50 MP, grand angle, ultra grand angle, téléobjectif, macro Photo avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, charge rapide 90W

Le Xiaomi 13 Ultra possède une fiche technique à la fois spécialisée, et polyvalente. Son écran LPTO AMOLED est magnifique et permet de regarder des vidéos ou photos dans les meilleurs conditions. Il possède en plus une puce très puissante, la Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm qui lui permet de faire facilement de nombreuses tâches, et donc d'utiliser au mieux la plupart des applications. Mais, bien sûr c'est avec son appareil photo que le Xiaomi 13 Ultra fait de l'ombre à la concurrence avec ses 4 capteurs de chacun 50 MP, ce qui lui permet de prendre des clichés de qualité dans toutes les conditions.

Xiaomi 13 Ultra : 490 € de moins sur le dernier Xiaomi !

Rakuten propose une remise énorme de 490 €, presque 500 € sur le très récent, et plus puissant téléphone de la marque qui passe à 1009 € au lieu de ses 1499 € habituels. En plus, avec Rakuten, la livraison est gratuite !