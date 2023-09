Bon plan : achetez une Samsung Galaxy Watch6 Series chez Boulanger… et bénéficiez d’une carte cadeau de 80 € chez Decathlon !

80 € de carte cadeau Decathlon pour l’achat d’une montre connectée Samsung Watch6 Series chez Boulanger !

Sportifs connectés, ce bon plan est fait pour vous ! Depuis le 28 août et jusqu’au 10 septembre 2023, Samsung, Boulanger et Decathlon s’associent pour vous proposer une très belle affaire. En effet, pour tout achat d’une montre connectée Samsung Galaxy Watch6 ou Watch6 Classic chez Boulanger, vous bénéficierez d’une carte cadeau de 80 € valable chez Decathlon.

Comment fonctionne l’offre ? C’est très simple. Une fois que vous aurez acheté votre montre connectée Samsung chez Boulanger, vous recevrez par e-mail un voucher Decathlon de 80 €. Il vous suffira alors de l’utiliser par la suite dans les magasins ou sur le site de l’enseigne sportive. Grâce à celui-ci, vous pourrez notamment compléter votre équipement pour vous assurer une rentrée à fond la forme… mais économique !

Vous êtes partant pour profiter de cette superbe occasion ? Attention, ne tardez pas trop ! Cette promo est effectivement réservée aux 1 200 premiers clients.

Les montres connectées Samsung Galaxy Watch6 et Watch6 Classic en quelques mots

Chez Boulanger, vous trouverez actuellement de très nombreux modèles de Samsung Galaxy Watch6 et Watch6 Classic permettant d’obtenir le bon d’achat de 80 € chez Decathlon. Avant de choisir votre montre connectée, vous voudriez en savoir un peu plus sur les deux gammes ? Voici les détails !

Samsung Galaxy Watch6

Conçue pour répondre aux attentes des sportifs, la Samsung Galaxy Watch6 est un véritable coach qui saura vous accompagner au quotidien pour atteindre vos objectifs. Dans cette optique, cette montre connectée dispose notamment :

d’un grand écran pour une lisibilité optimale ;

de nombreux capteurs pour suivre votre sommeil, votre état de santé, votre rythme cardiaque, vos performances sportives, etc. ;

d’une résistance à toute épreuve (solide écran en verre saphir, étanchéité validée par les certifications IP68 et 5 ATM) ;

d’une autonomie de 40 heures pour une utilisation longue durée ;

des connectivités Bluetooth et Wi-Fi ;

d’un GPS Google Maps intégré.

À côté de cela, la Samsung Galaxy Watch6 permet également de téléphoner, d’envoyer des SMS, d’écouter de la musique, de payer, etc. Bref, un accessoire tout-en-un accroché à votre poignet !

Samsung Galaxy Watch6 Classic

Arborant un look élégant et raffiné, la Samsung Galaxy Watch6 Classic est l’accessoire idéal pour garder la forme avec style. En effet, disposant d’une couronne rotative physique, elle possède le design emblématique des montres horlogères.

Pour ce qui est des caractéristiques techniques, les fonctionnalités et les avantages sont similaires à ce que vous retrouverez sur les modèles Galaxy Watch6. Attachée à votre poignet, ce bracelet connecté vous assurera donc le meilleur des accompagnements pour suivre et atteindre vos objectifs sport, santé et bien-être.

