Le Pixel 8 Pro de Google fuite avant l’événement officiel : couleurs, capteur de température et autres révélations

À quelques semaines seulement de l’événement majeur de Google, où la société est attendue pour annoncer les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, une fuite de ce dernier a pris tout le monde de court. Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas un informateur anonyme ou un site de fuites qui est à l’origine de cette révélation, mais plutôt le simulateur de Google pour ses propres appareils.

Selon le simulateur, le Pixel 8 Pro sera disponible en trois couleurs distinctes, marquant ainsi une continuité avec le Pixel 7 Pro. Cependant, les couleurs « Lemongrass » et « Snow » sont abandonnées au profit de « Porcelain » et « Licorice ». Les teintes annoncées sont « Sky », « Porcelain » et « Licorice ».

Une spéculation persistante entourait la question de savoir si le Pixel 8 Pro abandonnerait le tiroir pour carte SIM au profit d’une carte eSIM intégrée. Heureusement pour les amateurs de cartes SIM physiques, le simulateur confirme que le Pixel 8 Pro conservera un tiroir pour carte SIM. Cette nouvelle réjouissante éloigne les craintes d’un passage définitif à l’eSIM.

Un autre élément intrigant révélé par le simulateur est la présence d’un capteur de température intégré au Pixel 8 Pro. Situé en dessous du flash, à proximité de la barre de la caméra arrière, cette nouvelle fonctionnalité devrait ajouter une dimension supplémentaire à l’arsenal de capteurs de l’appareil.

Un design plus abouti et un fond d’écran déjà dévoilé

Le simulateur dévoile également des modifications apportées au design global du téléphone. Les bords latéraux semblent avoir été légèrement aplatis tout en conservant une courbure élégante en verre à l’arrière. Une autre révélation est que l’écran du Pixel 8 Pro semble être complètement plat, marquant un changement par rapport à la tendance des écrans courbés observée sur de nombreux autres téléphones Android haut de gamme. Comme pour ajouter une cerise sur le gâteau, le leaker bien connu Evan Blass a profité de cette occasion pour dévoiler un rendu du Pixel 8 Pro dans la nouvelle couleur « Sky ». De plus, il a partagé un aperçu des fonds d’écran par défaut qui accompagneront les trois teintes disponibles du Pixel 8 Pro. Bien que Google n’ait pas encore officiellement annoncé les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, les informations révélées par le simulateur et les fuites récentes laissent peu de place au doute.

L’événement prévu pour le 4 octobre devrait donc apporter de plus amples détails sur ces nouveaux smartphones, particulièrement attendus.