IFA 2023 : Honor dévoile le smartphone Honor 90 Peacock Blue, en édition limitée

En marge du smartphone pliant Honor Magic V2 dont nous attendons la date de commercialisation ainsi que le prix et du concept Honor V Purse, le mobile qui se mue en un accessoire de mode, la marque Honor a pu présenter sur le salon IFA 2023, une édition limitée du smartphone Honor 90. Il s’agit du Honor 90 Peacock Blue. Ce bijou technologique veut incarner l’élégance et la sophistication, tout en offrant des fonctionnalités de pointe pour satisfaire la génération ultra-connectée. Pour cela, il se distingue par son design unique qui s’inspire de la beauté majestueuse du paon. Son dos en verre arbore des couleurs vibrantes de bleu profond et de vert chatoyant, créant un dégradé subtil qui évoque le plumage en mouvement de cet oiseau emblématique. Ce smartphone est bien plus qu’un simple appareil électronique ; il est une déclaration de style, selon la marque.

Un design élégant, artisanal et un coffret original

Avec un corps fin de 7,8 mm et un poids de 183 grammes, le Honor 90 est aussi agréable à tenir qu’à regarder. Son dos en verre renforcé présente le design emblématique Dual Ring de la série numérotée, apportant une touche d’élégance aux finitions du smartphone. L’artisanat et la haute couture ont inspiré sa conception, ce qui en fait un véritable chef-d’œuvre. Pour rendre cette édition limitée encore plus spéciale, la marque a collaboré avec l’artiste numérique Vesna Pesic, connue sous le nom de Becha, pour créer un coffret cadeau unique. L’art de Becha se caractérise par des images captivantes et riches en signification. Ce coffret cadeau est une pièce de collection à part entière.

Techniquement parlant

Le smartphone Honor 90 est équipé d’un écran AMOLED qui a la particularité d’être incurvé sur les 4 côtés. Il fait 6,7 pouces avec une définition de 1200x2664 pixels avec une fréquence de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 120 Hz. De plus, il prend en charge le HDR10+ et est certifié par Netflix et Amazon Prime Video pour une expérience multimédia de qualité supérieure. Le mobile est animé par le chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2.

Le Honor 90 est doté d’un système de triple caméra, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels. Cette configuration permet de capturer des photos détaillées et lumineuses, même en conditions de faible luminosité. Il offre également des fonctionnalités uniques, telles que les « photos dynamiques » et un mode Portrait amélioré. Pour fonctionner, le mobile est doté d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh. Cette dernière supporte la charge à 66 watts.

Le Honor 90 Peacock Blue édition limitée est disponible dès aujourd'hui en exclusivité sur Hihonor.com, à partir de 599,90 €. Pour célébrer son lancement, la marque offre une réduction de 100 € et une paire d’écouteurs Earbuds 3 Pro d’une valeur de 199,90 € aux premiers acheteurs. Cette version est en édition limitée en France, avec seulement 500 exemplaires disponibles avec le coffret exclusif conçu par l’artiste Becha.