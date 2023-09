Samsung Galaxy A54 5G : il est proposé à 355 € sur Amazon dans sa version 128 Go. Un très bon téléphone pour la rentrée !

Le Samsung Galaxy A54 est un smartphone 5G de la gamme A de Samsung spécialisée dans les téléphones entre le milieu et l'entrée de gamme. Il s'agit de l'une des gammes Samsung qui rencontre un grand succès commerciale grâce çà des modèles qui proposent un prix compétitif et des technologies équilibrées. Le Galaxy A54 5G est actuellement l'un des modèles les plus puissant de cette gamme avec certains composants qui surpassent ce que l'on pourrait attendre sur un téléphone dans cette gamme de prix. Il possède par exemple un écran Super AMOLED que l'on trouve plutôt sur des téléphones plus chers. Amazon le propose donc à 355 €, un prix intéressant puisque Samsung le propose à 429 € sur son site avec des Galaxy Buds 2 offerts jusqu'au 10 septembre cependant, ce qui peut également en faire une offre intéressante (vous pourrez retrouver plus bas le lien vers cette offre).

Fiche technique du Samsung Galaxy A54

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A 54 5G est donc un smartphone de milieu de gamme qui tente de répondre à des besoins multiples, que ce soit en termes de performances, d'écran, d'autonomie et de photo. Force est de constater qu'il réussit à répondre à nos attentes puisqu'il possède un grand et bel écran Amoled de 6,4 pouces, la puce Exynos 1380 conçue et optimisée pour le milieu de gamme, un objectif photo de 50 Mp et une batterie avec 5000 mAh qui lui permet de tenir dans la durée. Cet appareil est véritablement équilibré.

Samsung Galaxy A54 :

Le Samsung Galaxy A54 est en ce moment disponible sur Amazon à 355 € contre les 429 € que propose en ce moment Samsung. Le site propose une livraison gratuite et cet article est un « choix d'Amazon » ce qui veut dire que la plateforme à vérifié et approuvé la qualité du service.