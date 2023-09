Samsung dévoile l’édition limitée Thom Browne du Galaxy Z Fold5 mais aussi de la Watch6

Samsung a reconduit sa collaboration avec le designer Thom Browne pour une édition limitée du Galaxy Z Fold5 et de la montre connectée Galaxy Watch6. Cette collaboration exclusive entre Samsung et le célèbre designer américain combine technologie de pointe et éléments de design emblématiques, établissant ainsi un nouveau standard en matière de sophistication et de style.

Cette annonce fait suite à la tradition de Samsung de s’associer au gourou de la mode basé à New York, Thom Browne, pour sa série Galaxy Z de téléphones pliables et à rabat, depuis les débuts du Galaxy Z Fold2. Cette collaboration, qui a débuté il y a trois ans, a marqué le début d’une tendance qui fusionne la mode de classe mondiale avec le matériel Samsung.

L’édition limitée du Galaxy Z Fold5 Thom Browne puise son inspiration dans le luxe des événements en tenue de soirée. Le téléphone n’est pas simplement un appareil technologique, mais une véritable œuvre d’art. Il est fabriqué en cuir de galet noir avec des détails d’une grande finesse, mettant en valeur le style inimitable de Thom Browne. Les célèbres rayures rouges, blanches et bleues synonymes de Thom Browne sont intégralement présentes sur l’extérieur du téléphone, tandis que la vitre arrière présente une texture en tissu tactile. Un cadre noir avec des accents dorés et des anneaux dorés autour des objectifs de l’appareil photo ajoutent une touche de luxe supplémentaire.

L’attention portée aux détails ne s’arrête pas au téléphone lui-même, elle s’étend également à l’emballage. Le déballage de cette édition devrait être une véritable expérience grâce à la mallette haut de gamme emblématique de Thom Browne. L’emballage est conçu de manière à ne pas être seulement esthétique, mais aussi à servir de souvenir à collectionner à long terme.

Deux étuis en cuir et un stylet fournis

L’édition Thom Browne du Galaxy Z Fold5 est livrée avec deux étuis en cuir exclusifs et un stylet S Pen spécialement conçu. Ces accessoires ne sont pas simplement décoratifs, ils jouent un rôle significatif dans l’amélioration à la fois du style et de la fonctionnalité du téléphone.

Dans le cadre de ce partenariat, la montre connectée Samsung Galaxy Watch6 reçoit également le traitement Thom Browne. Avec son boîtier doré, son cadran de montre unique et le logo Thom Browne gravé sur le côté, cette montre crie la sophistication. Les couleurs rouges, blanches et bleues s'étendent également à la boucle et aux deux bracelets en cuir, créant un look cohérent et élégant. Même les accessoires arborent l'influence signature de Thom Browne.

Le smartphone pliant Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition et la montre connectée Galaxy Watch6 Thom Browne Edition seront disponibles en quantités limitées à partir du 12 septembre 2023 dans certains marchés sélectionnés, dont la Corée. Il faudra passer par le site officiel de Samsung pour y accéder. À l’heure de l’écriture de ces lignes, le prix n’a pas encore été annoncé.