Le design du OnePlus 12 se précise bien avant sa présentation officielle

Avant l’arrivée d’un nouveau smartphone sur le marché, il n’est pas rare de voir des rumeurs à son sujet apparaitre ici ou là sur Internet et les réseaux sociaux. Aujourd’hui, presque aucun téléphone n’y échappe et ce n’est pas un modèle comme le très attendu OnePlus 12 qui va faire exception. Plusieurs images ont déjà été publié montrant à quoi pourrait peut-être ressembler le prochain smartphone haut de gamme de la marque chinoise mais maintenant, il semble que les choses se précisent à la faveur de nouveaux visuels plus proches de la réalité, nous dit-on. En voici tous les détails.

Alors que nous sommes probablement encore à plusieurs mois d’une annonce officielle du OnePlus 12, Steve Hemmerstoffer avait révélé ce qui pourrait bien être le design du téléphone haut de gamme à venir dans des rendus de haute qualité il y a quelque temps. Maintenant, il revient pour discréditer (partiellement) sa propre fuite initiale dans une nouvelle série d’illustrations qui se veulent plus proches du modèle définitif. Le fabricant aurait effectivement décidé d’apporter quelques modifications à l’agencement des capteurs photo arrière lors du processus de préproduction.

Un design amélioré

Si la beauté réside souvent dans l’œil de celui qui regarde, l’attractivité d’un smartphone en particulier semble être une question hautement subjective. Quelque chose a été ajouté au système de triple caméra, rendant le OnePlus 12 assez similaire à son prédécesseur. L’objectif du quatrième capteur à l’arrière de l'appareil à venir est actuellement inconnu. Pour les autres, il semblerait que le smartphone puisse profiter de deux capteurs de 50 mégapixels et d’un troisième objectif de 64 mégapixels. Ce dernier serait un téléobjectif dont la taille aurait augmenté par rapport à la première rumeur.

Sur les rendus publiés, on peut voir que la mention complète du partenaire photo Hasselblad serait remplacée par un H plus discret et positionné à gauche plutôt qu’en dessous des capteurs principal et secondaire. Le flash est toujours séparé de tous les capteurs et de ce mystérieux quatrième composant du module de caméra, laissant un peu de suspens avant le lancement de ce téléphone qui est attendu en décembre 2023 ou janvier 2024.

Écran grand, batterie grande, tout en grand

La façade du OnePlus 12 ne semble pas présenter de changements notables dans ces rendus modifiés, prétendument basés sur des « photos d’unités de préproduction » vues par Steve Hemmerstoffer. Cela nous conforte dans l’idée que le mobile disposerait d’un écran de 6,7 pouces sur une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une définition 1440p. Pour fonctionner, le smartphone OnePlus pourrait être équipé d’une batterie d’une capacité de 5400 mAh et il pourrait supporter la charge à 100 watts avec un fil ou à 50 watts, sans fil. La puce Snapdragon 8 Gen 3 est attendue à l’intérieur et il se dit que l’appareil pourrait embarquer jusqu’à 24 Go de mémoire vive, une capacité colossale pour un smartphone.

Le OnePlus 12 devrait fonctionner sous OxygenOS 14 basé sur Android 14.