Waouh ! Voici deux forfaits pas chers pour passer à la 5G dès 9,99 €

Aujourd’hui nous vous présentons deux forfait mobiles pas cher et sans engagement en 5G qui vous permettent d'obtenir jusqu'à 120 Go dès à moins de 10 €. Que ce soit avec Lyca Mobile et La Poste Mobile, chacun propose des services intéressants que nous vous présentons dans cet article.

La Poste Mobile propose la 5G avec 60 Go de data

La Poste Mobile est l'opérateur de La Poste en partenariat avec SFR. Cela veut dire que le réseau utilisé par les forfaits pas chers de La Poste Mobile est celui de SFR. Parmi ces forfaits, il est possible sur plusieurs d'entre eux de souscrire pour 5 € de plus par mois à l’option 5G. C'est le cas avec leu forfait proposant 60 Go à 10,99 € qui peut donc devenir un forfait 60 Go en 5G pour 15,99 €. En plus de vos 60 Go en France métropolitaine, la formule vous donne accès à 12 Go que vous pourrez utiliser en Europe et dans les départements d'Outre-Mer. De plus la formule vous donne accès à des appels, SMS et MMS illimités en France et vers la France depuis l’UE et les DOM. Autre avantage, la Poste étant présente partout sur le territoire physiquement, le SAV est facilement accessible. En ce moment, La Poste Mobile offre les 4 premiers mois d'abonnement à l'ensemble de ces forfaits sans engagement.

Lyca Mobile propose120 Go en 5G !

Lyca Moible est un opérateur MVNO qui utilise le réseau de Bouygues Telecom pour proposer ses forfaits. Parmi ses forfaits 5G, l'un d'eux a particulièrement attiré notre attention, car il propose 120 Go de data pour seulement 9,99 €, et le tout en 5G ! La formule donne accès également à 9,25 Go de données mobiles pour votre enveloppe web lorsque vous êtes à l'International, et vous permet des appels et SMS illimités vers la France. Les MMS ne sont pas inclus, mais si vous utilisez beaucoup de messageries instantanées comme Whatsapp, Messenger ou Signal, cela ne posera pas de problème !