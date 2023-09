Xiaomi 12T : ce haut de gamme bénéficie de presque 30 % de réduction en ce moment !

Le Xiaomi 12T est un téléphone portable de Xiaomi sorti en 2022. Il s'agit d'une version améliorée du Xiaomi 12, l'ancien fer de lance de la marque. Le Xiaomi 12T a la particularité d'être affiché à un petit prix, pour un haut de gamme, d'autant plus avec la réduction de prix que Rakuten propose le faisant presque passer pour un moyen de gamme. Actuellement, il est proposé à 465 € sur Rakuten, dans sa version 256 Go ! Mais en plus, ce téléphone compatible avec tous les opérateurs français est vendu avec une garantie de deux ans.

Fiche technique du Xiaomi 12T

Écran : 6,67" AMOLED, 2400x1080, 120 Hz

: 6,67" AMOLED, 2400x1080, 120 Hz Processeur : Dimensity 8100

: Dimensity 8100 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra : 108 MP + 8 MP + 2 MP / 20 MP frontal

: 108 MP + 8 MP + 2 MP / 20 MP frontal Batterie : 5000 mAh, charge rapide 120 W

: 5000 mAh, charge rapide 120 W Connectivité: 5G, Wi-Fi 6, BT 5.2

Le Xiaomi 12T est un smartphone haut de gamme parmi les plus intéressants en termes de rapport qualité prix, car il est proposé avec un prix relativement bas, par rapport à d'autres haut de gamme, mais il possède de très bons composants, que ce soit un écran Amoled de 6,67 pouces qui rafraîchit à 120 Hz, ou une batterie de 5000 mAh. Et c'est sans compter sur un excellent appareil photo avec 108 mégapixels sur son objectif principal ! Il s'agit donc d’un téléphone polyvalent.

Soldes Xiaomi 12T : en ce moment Rakuten le propose avec presque 30 % de réduction sur son ancien prix

Le Xiaomi 12T est donc en ce moment proposé avec une très belle réduction, 28 %, le faisant passer de 649 € à 465,32 € précisément. Plusieurs avantages sont proposés avec ce modèle, une garantie de 2 ans, une livraison rapide et une assurance. Il s'agit d'une version importée, mais d'un modèle international compatible avec les opérateurs français.