Xiaomi Redmi Note 12 Pro : il passe à moins de 200 € chez ce marchand ! Une bonne occasion pour vous procurer ce très bon appareil

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est un smartphone de milieu de gamme qui a commencé à être commercialisé en 2023 par le constructeur chinois Xiaomi en mars. Il s'agit d'un smartphone polyvalent qui propose des composants de qualités pour un petit prix, que ce soit son grand écran de 6,67 pouces qui utilise la technologie AMOLED, son appareil photo dont l'objectif principal atteint les 108 Mpx ou encore ses 5020 mAh de batterie ! En ce moment, il est à 199,99 € sur Cdiscount, une super affaire !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon 732G

: Snapdragon 732G RAM : 6Go

: 6Go Stockage : 128Go de stockage interne non extensibles

: 128Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels

: Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 67 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est un smartphone 4G pensé comme un milieu de gamme puissant qui propose des caractéristiques polyvalentes. On sera content d'apprendre que le processeur est un Snapdragon 732G, une bonne puce pensée pour le milieu de gamme qui permet par exemple de faire tourner des jeux mobiles très correctement. Aidé avec 6 Go de Ram. Proposé avec un écran Amoled, l'une des meilleurs technologies du marché, en plus avec du 1080x2400 pixels et 120 Hz de rafraîchissement, on atteint facilement un écran de haut de gamme. Petit bémol sur la capacité de stockage qui n'est que de 128 Go, ce qui reste cohérent avec le prix auquel il est proposé, d'autant plus que l’appareil se rattrape avec un très bon appareil photo qui propose un objectif avec 108 mégapixels et une batterie 5020 mAh.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro : il est à moins de 200 € sur Cdiscount, une aubaine pour faire sa rentrée à petit prix

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est donc un appareil qui propose de la qualité, et cela, en ce moment à petit prix puisque Cdiscount vous le propose pour seulement 199,99 €. Avec cet achat, vous obtenez une garantie légale de 2 ans et il est possible de faire reprendre votre ancien appareil.