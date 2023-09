Samsung Galaxy A34 : procurer vous l'un des meilleurs milieux de gamme de cette année avec 20 % de réduction sur son prix constructeur

Le Samsung Galaxy A34 5G est un smartphone de milieu de gamme très populaire qui a rencontré un grand succès depuis sa sortie. Il fait partie des smartphones Samsung sortis en 2023, et est disponible en ce moment à 277 €, sur Amazon, contre les 349 € proposé par Samsung. La gamme A des Galaxy de Samsung a pour objectif de proposer des prix abordables sur des téléphones aux très bonnes caractéristiques. C'est le cas de ce A 34 qui est à mi-chemin entre le A14 et le A54.

Fiche technique du Samsung Galaxy A34

Écran : Super AMOLED 120hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120hz, de 6,6 pouces Processeur : Mediatek Dimensity 1080

Mediatek Dimensity 1080 Mémoire RAM : 6 Go

6 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

Le Samsung Galaxy A34 est un smartphone simple mais très efficace, et ça on le voit dès son allumage puisqu'il possède un écran Amoled de 6,6 pouces avec 120 Hz de rafraîchissement, des capacités qui se retrouvent sur de nombreux haut de gamme. Un très gros points fort qui en plus ne vient pas seul puisque, côté puissance de calcul, ce sont une RAM de 6Go et une puce Mediatek Dimensity 1080 qui font tourner le tout. Une très bonne puce 5G de milieu de gamme très bonne pour les jeux par exemple. Notons aussi sa batterie de 5000 mAh très performante !

Le Samsung Galaxy A34 : il est proposé avec 20 % de réduction sur Amazon

En ce moment, le très bon Smasung Galaxy A34 est disponible à 277 € sur Amazon contre les 349 € proposés par Samsung sur son site. En plus, Amazon propose une livraison rapide et gratuite, de quoi profiter rapidement de son nouvel appareil si vous êtes intéressé par un smartphone pas cher avec de très bonnes performances.